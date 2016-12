Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat das Geschäft am Dienstag nach dem verlängerten Weihnachtswochenende freundlich aufgenommen und tendiert in einem impulslosen Handel etwas fester. Unterstützung erhält der Leitindex SMI bis am Mittag weiterhin von den beiden Pharma-Schwergewichten Novartis und Roche oder aber auch von der Grossbank UBS. Der Handel verläuft jedoch in äusserst ruhigen Bahnen und der SMI bewegt sich seit Börsenstart in einer engen Bandbreite von lediglich gut zehn Punkten.

Die Aktivitäten im Aktienhandel dürften sich Händlern zufolge bis zum Jahreswechsel weiterhin auf bescheidenem Niveau bewegen. Schliesslich hätten die meisten Anleger ihre Bücher bereits in der vergangenen Woche geschlossen und sich in die Feiertage verabschiedet. Die Blicke richten sich nun auf das neue Jahr 2017, wo mit den Wahlen in Deutschland, Frankreich und den Niederlanden wichtige politische Einflussfaktoren auf die Anlegergemeinde warten. Am Berichtstag könnten allenfalls am Nachmittag noch der Case Shiller Hauspreisindex oder das Konsumentenvertrauen aus den USA noch für Bewegung sorgen.

Bis um 12.00 Uhr legt der Swiss Market Index (SMI) 0,25% auf 8'253,19 Stellen zu und liegt damit im Vergleich zum Schlusskurs des Vorjahres um gut 550 Stellen im Hintertreffen. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewinnt 0,20% auf 1'302,75 Zähler und der breite Swiss Performance Index (SPI) 0,29% auf 8'990,73 ...

