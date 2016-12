NEW YORK (dpa-AFX) - Am US-Aktienmarkt deutet sich nach Weihnachten ein ruhiger Handel an. Knapp eine Stunde vor dem Handelsstart am Dienstag taxierte der Broker IG den Dow Jones Industrial 0,01 Prozent tiefer bei 19 932 Punkten. Bereits am Freitag war der US-Leitindex kaum vom Fleck gekommen. Am Montag war die US-Börse geschlossen geblieben.

Angesichts der aktuell fehlenden Dynamik am Markt bleibt fraglich, ob der Dow bereits an diesem Dienstag die zuvor noch nie erreichte Marke von 20 000 Punkten knackt. Derzeit deutet sich eher eine Fortsetzung der Verschnaufpause an, nachdem der US-Leitindex seit dem Ende des Präsidentschaftswahlkampfes Anfang November mehr als 2000 Punkte gewonnen hatte.

Neue Impulse könnten gleichwohl frische Konjunkturdaten liefern. So wird bereits vor Handelseröffnung der Case-Shiller-Index veröffentlicht, der die Preisentwicklung am Immobilienmarkt der USA im Oktober wiedergibt. Im Handelsverlauf folgen dann Angaben zum Verbrauchervertrauen im Dezember.

Vor diesem Hintergrund dürften die Aktien von Einzelhandelsunternehmen in den Fokus rücken, zumal das Nachweihnachtsgeschäft bereits angelaufen ist. Im vorbörslichen Handel gaben die Papiere von Amazon um 0,57 Prozent nach, während die von Wal-Mart auf der Stelle traten./la/mis

ISIN US2605661048 US6311011026 US78378X1072

