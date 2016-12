Wie sollten Investoren, die an der Bank of America (WKN:858388) interessiert sind, deren Rentabilität messen?



Dies scheint eine einfache Frage mit einer einfachen Antwort zu sein. Allerdings ist das deutlich schwieriger als einige ahnen. Der Grund ist die eigentümliche Weise, wie manche Banken bestimmte Finanzzahlen angeben.

Die Definition von Rentabilität

Rentabilität ist einfach ausgedrückt die Menge des Geldes, welches eine Bank verdient. Im letzten Quartal erwirtschaftete die Bank of America 4,5 Milliarden US-Dollar, nach Abzug von Dividendenzahlungen für Vorzugsaktien.



Das ist eine Menge Geld. Die Bank of Amerika belegt damit den siebenten Platz im Vergleich der Gewinne aller S&P 500-Unternehmen im dritten Quartal.



Das ...

