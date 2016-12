New York - Erneut Rekorde am US-Aktienmarkt nach Weihnachten: Im ruhigen Handel und gestützt durch positive Konjunkturdaten und steigende Ölpreise haben die Nasdaq-Indizes am Dienstag Höchststände erreicht.

Der Dow Jones Industrial dagegen kämpft weiterhin mit der 20 000 Punkte-Marke. Er kletterte im frühen Handel um 0,19 Prozent auf 19972,05 Punkte, womit ihm aber zu seinem jüngsten Rekordhoch nur noch etwas mehr als ...

