USA: Verbraucherstimmung erreicht höchsten Stand seit 2001

WASHINGTON - Die Verbraucherstimmung in den USA hat sich im Dezember erneut deutlich verbessert und den höchsten Wert seit über 15 Jahren erreicht. Der vom Conference Board erhobene Indikator stieg auf 113,7 Punkte, wie das private Marktforschungsinstitut am Dienstag in Washington mitteilte. Dies ist der beste Wert seit August 2001.

USA: Hauspreise steigen stärker als erwartet - Case-Shiller-Index

NEW YORK - Die Preise am US-Häusermarkt sind im Oktober gemessen am Case-Shiller-Index stärker gestiegen als erwartet. Im Vergleich zum Vormonat legten die Preise in den zwanzig größten Ballungsgebieten um 0,63 Prozent zu, wie aus dem am Dienstag veröffentlichten S&P/Case-Shiller-Index hervorgeht. Bankvolkswirte hatten lediglich mit einem Anstieg um 0,51 Prozent gerechnet. Im Vormonat hatte der Indikator noch um revidierte 0,48 Prozent (zunächst 0,37 Prozent) zugelegt.

Japan: Verbraucherpreise entwickeln sich weiter schwach

TOKIO - In Japan kommt die Entwicklung der Verbraucherpreise trotz einer extrem lockeren Geldpolitik nicht in Fahrt. Im November seien die Preise für Konsumgüter ohne frische Lebensmittel im Jahresvergleich um 0,4 Prozent gesunken, teilte die Regierung am Dienstag in Tokio mit. Es war der neunte Rückgang in Folge - er fiel zudem etwas stärker aus als Volkswirte erwartet hatten.

Arbeitslosigkeit in Frankreich sinkt dritten Monat in Folge

PARIS - Erstmals seit 2008 ist die Arbeitslosigkeit in Frankreich drei Monate in Folge gesunken. Im November waren rund 3,45 Millionen Menschen arbeitssuchend gemeldet, das sind 31 800 weniger als im Monat davor (minus 0,9 Prozent). Dies festige den positiven Trend der vergangenen Monate, teilte das Pariser Arbeitsministerium am Montag mit. Im Vergleich zum November 2015 sank die Zahl der Arbeitslosen damit um 3,4 Prozent.

ROUNDUP 2: EZB sieht bei Krisenbank Monte dei Paschi noch größeren Kapitalbedarf

SIENA - Die italienische Krisenbank Monte dei Paschi di Siena (MPS) braucht deutlich mehr Geld als bisher angenommen. Die Europäische Zentralbank (EZB) habe für das Kreditinstitut eine Kapitallücke von 8,8 Milliarden Euro ermittelt, teilte die Traditionsbank am späten Montagabend in Siena mitgeteilt hatte. Bislang war stets von einem Kapitalbedarf in Höhe von 5 Milliarden Euro die Rede.

ROUNDUP 2/Bericht: Zahl der Selbstanzeigen von Steuerhinterziehern bricht ein

DÜSSELDORF - Die Zahl der Selbstanzeigen von Steuerbetrügern ist dieses Jahr noch einmal stark gesunken. Wie eine Umfrage des "Handelsblattes" bei den 16 Länderfinanzministerien ergab, zeigten sich 2016 bislang nur 4373 Steuerhinterzieher beim Finanzamt an. Im vergangenen Jahr gab es gut 15 000 Selbstanzeigen, 2014 waren es sogar rund 40 000.

Luxemburg stopft Steuerschlupfloch

BRÜSSEL/LUXEMBURG - Nach Rügen der Europäischen Union hat Luxemburg ein mögliches Steuerschlupfloch für Großkonzerne gestopft. Somit könnten Gewinne aus internen Finanzdienstleistungen künftig höher besteuert werden. Die Änderung sei Ergebnis eines konstruktiven Dialogs mit Brüssel, teilte Luxemburgs Finanzminister Pierre Gramegna am Dienstag mit. EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager lobte die Korrektur, die ab 1. Januar 2017 gelten soll.

ROUNDUP: Neuer Rekord chinesischer Firmenkäufe in Deutschland

MÜNCHEN - Die Zahl chinesischer Firmenübernahmen in Deutschland hat einen neuen Höchststand erreicht - sowohl von der Anzahl der gekauften Firmen als auch vom Finanzvolumen her. Demnach übernahmen Investoren aus China und Hongkong von Januar bis Ende Oktober insgesamt 58 deutsche Firmen - 19 mehr als im Gesamtjahr 2015, wie die Unternehmensberatung EY (Ernst & Young) ermittelt hat. Noch weit eindrucksvoller ist jedoch die Summe, die chinesische Investoren in diesem Jahr für Firmenkäufe in Deutschland bereits ausgegeben haben: 11,6 Milliarden Euro, gut 20 Mal soviel wie 2015 und mehr als in sämtlichen Vorjahren zusammen.

