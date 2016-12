In der Vorweihnachtswoche präsentierten sich die Aktienmärkte erneut fester, wobei ein bisschen Tempo herausgenommen wurde. So kletterte der Dow Jones auf Wochensicht um 0,5% und erklomm dabei am 20. Dezember mit 19.975 Zählern ein weiteres Allzeithoch.Neue Rekordstände sind beim deutschen Leitbarometer zwar noch ein gutes Stück entfernt. Doch auf dem Weg dorthin machte der...

Den vollständigen Artikel lesen ...