DGAP-Media / 2016-12-27 / 17:15 *DaSense 3.0 kommt im 1. Quartal 2017 auf den Markt* *Erste Bestellungen liegen vor* DaSense 2.0 wurde Anfang Mai 2016 für den Markt freigegeben. Bei der Entwicklung dieser Version wurden Schwerpunkte gelegt, die man für einen zuverlässigen produktiven Einsatz in Enterprises benötigt. Hierzu zählen unter anderem: Multi-Mandanten Fähigkeit für den kompletten Funktionsumfang - Suche in den Messdaten - Intelligente und umfangreiche Analysen auf Daten beliebigen Umfangs - Erstellen von komplexen Reports - Interaktives Arbeiten an den Auswertungen Enterprise Data-Lake Integration - Kooperative Nutzung von Speicher und CPU im Data-Lake - Gleichzeitige Nutzung verteilter Data-Lakes on-Premise und in der Cloud - Intelligente und priorisierbare Jobvergabe - Visualisierung des Jobzustands Security ist Voraussetzung für Enterprise, Daten müssen geschützt werden - Single Point of Access auf dem Data-Lake Processing - Durchgehende Integration von Kerberos in der gesamten Jobkette In sehr vielen Discovery-Projekten hat die Version 2.0 ihre Einsatzfähigkeit im Enterprise Lake bewiesen. *DaSense 3.0* In der Version 3.0 gehen wir ein Schritt weiter: Aufbauend auf der Vorgänger-Version sind folgende Funktionskomplexe dazugekommen: - Die Unterstützung multipler und heterogener Datalakes ermöglicht die effiziente Analyse von Daten in weltweit verteilten Arbeitsumgebungen. - DaSense 3.0 analysiert und managed heterogene und semi-strukturierte Daten jeder Branche. - DaSense 3.0 beinhaltet eine Kollaborationsfunktion, die eine Zusammenarbeit global organisierter Prokektteams ermöglicht: Datenaustausch, Diskussion und Zusammenarbeit sind mit DaSense 3.0 ein Leichtes. - Erweiterte Reporting-Möglichkeiten. - DaSense 3.0 ist die perfekte Basis für die Enkwicklung von Apps aller Art: Für jeden Datentyp und jede Branche. - DaSense 3.0 unterstützt den Development-, Produktions- und Test-Workflow "Mit DaSense 3.0 haben wir den Durchbruch geschafft, sämtliche Daten durch den Einsatz multipler heterogener Datalakes und multipler Analyse-Stacks zu analysieren und damit auch die Plattform für alle Branchen und Konfigurationen nutzbar zu machen" so Dr. Tobias Abthoff, verantwortlicher CTO von NorCom. Kontakt: NorCom Information Technology AG Gabelsbergerstraße 4 80333 München Telefon: 089-93948-0 E-Mail: aktie@norcom.de Ende der Pressemitteilung Zusatzmaterial zur Meldung: Dokument: http://n.eqs.com/c/fncls.ssp?u=NLOHELHNLA [1] Dokumenttitel: DaSense 3.0 kommt in Q1 2017 auf den Markt Emittent/Herausgeber: NorCom Information Technology AG Schlagwort(e): Informationstechnologie 2016-12-27 Veröffentlichung einer Pressemitteilung, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.de Sprache: Deutsch Unternehmen: NorCom Information Technology AG Gabelsbergerstraße 4 80333 München Deutschland Telefon: +49 (0)89 93948-0 Fax: +49 (0)89 93948-111 E-Mail: aktie@norcom.de Internet: www.norcom.de ISIN: DE000A12UP37 WKN: A12UP3 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange Ende der Mitteilung DGAP-Media 533011 2016-12-27 1: http://public-cockpit.eqs.com/cgi-bin/fncls.ssp?fn=redirect&url=2968d816954689d4661ea8f4a966909f&application_id=533011&site_id=vwd&application_name=news

