Zürich (awp) - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am letzten Dienstag des Jahres 2016 mit moderaten Kursgewinnen aus dem Handel verabschiedet. Nach einem verhalten freundlichen Start legte der Leitindex SMI am frühen Nachmittag etwas deutlicher zu, büsste zum Handelsschluss aber wieder leicht an Terrain ein. Insgesamt sprachen ...

