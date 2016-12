ZÜRICH (Dow Jones)--Der Aktienmarkt in Zürich ist am Dienstag bei einem ruhigen Geschäft noch etwas weiter aufwärts gelaufen. Zwar fiel der Umsatz "zwischen den Jahren" zurück, doch die positive Entwicklung im Dezember setzte sich fort. Die Erholung hatte im Schlepptau der US-Börsen mit dem Wahlsieg des künftigen US-Präsidenten Donald Trump eingesetzt. Am Dienstag stützten zudem neue gute Konjunkturdaten aus den USA. Der SMI gewann 0,3 Prozent auf 8.259 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 15 Kursgewinner und 4 -verlierer gegenüber, unverändert schloss 1 Aktie. Der Umsatz fiel deutlich auf 14,69 (zuvor: 28,1) Millionen Aktien.

Die Pharmaschwergewichte trugen ihren Teil zum freundlichen Gesamtmarkt bei. So steigerten sich Novartis um 0,3 Prozent und Roche um 0,6 Prozent. Anders sah es bei Actelion aus, deren Aktie 0,5 Prozent nachgab. Sie hat aber mit der beginnenden Übernahmefantasie seit Anfang November über 60 Prozent gutgemacht.

Keine einheitliche Tendenz zeigte sich im Bankensektor, wo UBS 0,6 Prozent hinzugewannen, während Credit Suisse 0,5 Prozent abgaben. Die Anleger gehen weiterhin davon aus, dass die UBS bei der Bekämpfung der branchenspezifischen Probleme gut vorangekommen ist.

December 27, 2016 11:46 ET (16:46 GMT)

