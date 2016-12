Von Thomas Leppert

FRANKFURT (Dow Jones)--Am deutschen Aktienmarkt ging es am Dienstag nach oben. Auch wenn die Kursbewegungen teils in homöopathischen Größen stattfanden, notierte der MDAX auf Allzeithoch. "Ich gehe davon aus, dass wir auch morgen keinen Verkaufsdruck sehen", erwartet ein Aktienhändler. Vielmehr seien die Investoren glücklich darüber, dass der DAX das Jahr im Plus beendet. Fraglich sei dagegen, ob Anfang kommenden Jahres erneut ein Abverkauf stattfindet, wie Anfang 2016 gesehen. Der DAX schloss 0,2 Prozent fester bei 11.472 Punkten, nachdem er im Verlauf mit 11.481 auf Jahreshoch notierte.

Der Transatlantik-Spread, die Zinsdifferenz zwischen US-Treasurys und Bundesanleihen mit einer Laufzeit von zehn Jahren, weitete sich nochmals aus. Mit 233 Basispunkten notierte er auf einem neuen Hoch, nachdem er in der Vorwoche mit 232 Punkten bereits auf einem 27-Jahreshoch handelte. Die Renditen in den USA ziehen weiter Investitionen in den Dollarraum, der Dollar-Index notierte auf einem 13-Jahreshoch.

Kleine Kursbewegungen bei dünnen Umsätzen

Die Umsätze brachen regelrecht ein, in einigen Aktiengattungen wurde die Hälfte weniger als noch am Freitag umgesetzt. Gegen den Trend schlossen Deutsche Bank, belastet durch Gewinnmitnahmen, 1,5 Prozent leichter. Leicht positiv wurde dagegen die Nachricht aufgenommen, dass die Europäische Zentralbank die Kernkapitalanforderungen für die Bank für kommendes Jahr gesenkt hat. Im MDAX schloss die Aktie von Ströer 1,7 Prozent im Minus. Die Aktie gehört auf Jahressicht mit einem Minus von knapp 29 Prozent zu den großen Verlierern im MDAX.

TecDAX startet Aufholjagd

Während die anderen Indizes der DAX-Familie gegenüber dem Jahresbeginn im Plus notieren, handelt der TecDAX noch im Minus. Momentan scheint es aber so, dass sich der Index der Technologiewerte auf Jahressicht noch ins Plus retten will. Mit Stratec schloss nur einer der 30 Index-Werte im Minus. Der TecDAX schloss 1,2 Prozent im Plus, gegenüber dem Jahresstart handelt er dagegen noch knapp im Minus.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 29,5 (Freitag: 55,0) Millionen Aktien im Wert von rund 1,08 (Vortag: 1,76) Milliarden Euro. Es gab 19 Kursgewinner und 11 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 11.472,24 +0,19% +6,79% DAX-Future 11.474,00 +0,23% +5,90% XDAX 11.472,42 +0,14% +7,21% MDAX 22.141,37 +0,24% +6,58% TecDAX 1.809,76 +1,21% -1,15% SDAX 9.497,82 +0,66% +4,39% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 163,94 +23 ===

Kontakt zum Autor: thomas.leppert@wsj.com

DJG/thl/raz

(END) Dow Jones Newswires

December 27, 2016 11:56 ET (16:56 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.