Zürich - Der Schweizer Aktienmarkt hat sich am letzten Dienstag des Jahres 2016 mit moderaten Kursgewinnen aus dem Handel verabschiedet. Nach einem verhalten freundlichen Start legte der Leitindex SMI am frühen Nachmittag etwas deutlicher zu, büsste zum Handelsschluss aber wieder leicht an Terrain ein.

Insgesamt sprachen Börsianer von einem sehr ruhigen Handel. Daran dürfte sich auch für den Rest der verkürzten letzten Handelswoche dieses Jahres kaum etwas ändern. Die meisten institutionellen Investoren hätten ihr so genanntes Window Dressing mehr oder weniger beendet und die Bücher geschlossen, heisst es. Zudem richte sich der Blick der meisten Marktakteure ohnehin bereits auf das kommende Jahr, das mit wichtigen Wahlen in Frankreich, den Niederlanden und Deutschland ganz im Zeichen der Politik stehe. Aber auch die offizielle Amtseinführung Donald Trumps als US-Präsident im Januar dürfte mit Spannung erwartet werden.

Der Swiss Market Index (SMI) schloss den Tag mit einem Plus von 0,33% auf 8'259,45 Punkte. Zum nicht dividendenbereinigten Schlusskurs von 2015 fehlen dem Leitindex aber immer noch etwa 6%. Der 30 Titel umfassende Swiss Leader Index (SLI), in dem die grössten Titel nicht mit der ganzen Gewichtung enthalten sind, gewann 0,35% auf 1'304,69 Zähler und der breite Swiss Performance ...

