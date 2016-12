Toulouse (awp/sda/reu) - Der europäische Flugzeugbauer Airbus liefert zwölf Maschinen des Typs A380 später an die Fluggesellschaft Emirates aus als bislang geplant. Zugleich kündigte das Unternehmen am Dienstag an, Sparmassnahmen vorzuziehen, um die Einbussen möglichst gering zu halten. Die Verschiebung der Auslieferungen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...