DIENSTAG: In Großbritannien, Hongkong und Australien waren die Börsen wegen eines Feiertages geschlossen.

AKTIENMÄRKTE (18.20 Uhr)

INDEX Stand +-% +-% YTD EuroStoxx50 3.278,53 +0,14% +0,34% Stoxx50 3.000,70 +0,08% -3,21% DAX 11.472,24 +0,19% +6,79% FTSE 0,00 0% +13,23% CAC 4.848,28 +0,18% +4,56% DJIA 19.952,73 +0,09% +14,51% S&P-500 2.269,64 +0,26% +11,04% Nasdaq-Comp. 5.490,64 +0,51% +9,65% Nasdaq-100 4.969,88 +0,60% +8,20% Nikkei-225 19.403,06 +0,03% +1,94% EUREX Stand +-Ticks Bund-Future 163,98 +27

ROHSTOFFMÄRKTE

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,79 53,02 +1,5% 0,77 +20,6% Brent/ICE 55,92 55,16 +1,4% 0,76 +21,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.136,87 1.133,96 +0,3% +2,91 +7,2% Silber (Spot) 15,86 15,74 +0,8% +0,12 +14,8% Platin (Spot) 906,85 892,25 +1,6% +14,60 +1,7% Kupfer-Future 2,51 2,47 +1,6% +0,04 +16,5%

FINANZMARKT USA

Etwas fester - Die US-Börsen machennach dem langen Weihnachtswochenende noch etwas Boden gut. Der Nasdaq-Composite hat sogar ein neues Allzeithoch erreicht bei 5.509 Punkten. Allerdings dürften die Umsätze niedrig bleiben, denn viele Marktteilnehmer haben in der Zeit "zwischen den Jahren" freigenommen. Etwas frischer Wind kommt von neuen Konjunkturdaten. Vorbörslich hat der Case-Shiller-Hauspreisindex erneut ein deutliches Wachstum am Immobilienmarkt angezeigt. Und der Index des Verbrauchervertrauens für Dezember ist mit 113,7 fast vier Punkte höher ausgefallen als prognostiziert. Am Aktienmarkt sind Technologiwerte gefragt. Der Sektor hat die Trump-Rally nur in einer abgemilderten Variante mitgemacht, da der Republikaner nicht als Freund der Sektors gilt - und umgekehrt. Nun, gegen das Jahresende zu, greifen die Anleger nach den zurückgebliebenen Aktien. Der Dow wird von Apple angeführt, die 1 Prozent zulegen. Daneben steht der Einzelhandel im Blick. Offenbar ist das diesjährige Weihnachtsgeschäft recht gut gelaufen. So steigen etwa Amazon um 1,6 Prozent und Alibaba um 1 Prozent. Die Endologix-Aktie bricht um knapp 19 Prozent ein. Das Pharmaunternehmen muss die Auslieferung seines wichtigsten Produkts wegen Herstellungsproblemen vorübergehend stoppen.

FINANZMÄRKTE EUROPA

Gut behauptet - Die Börsen in Europa haben ein paar Punkte zugelegt. Unterstützung von der Wall Street, dort näherte sich der Dow-Jones-Index der magischen 20.000er-Marke bis auf 20 Punkte an. Bei dünnen Umsätzen stieg der MDAX nochmals auf ein Allzeithoch, der DAX wie auch der Euro-Stoxx-50 notierten jeweils auf Jahreshoch. Klarer Gewinner in Europa war die Börse in Athen. Dort stand ein Indexplus von 1,1 Prozent auf der Kurstafel. Für gute Stimmung sorgte, dass der Streit mit Griechenland über die Aussetzung der Schuldenerleichterungen offenbar kurz vor der Beilegung steht. Für Gesprächsstoff sorgte weiter der italienische Bankensektor. Die Kapitallücke bei der schwer angeschlagenen Banca Monte dei Paschi (BMPS) ist größer als gedacht. Nach Einschätzung aus dem Handel sind das nicht nur negative Nachrichten für den gesamten italienischen Bankensektor. Die Aktie von Banca Monte dei Paschi war wie schon am Freitag vom Handel ausgesetzt. Für Unicredit ging es um 0,5 Prozent nach unten, Banca Popolare di Milano gaben 4,0 Prozent nach. Europaweit notierte der Sektor knapp im Minus. Im DAX stellte die Deutsche Bank das Schlusslicht. Der Kurs gab um 1,5 Prozent nach. Ein Händler sprach von der Fortsetzung der Gewinnmitnahmen nach der massiven Rally der vergangenen Wochen. Im TecDAX gewannen die jüngst erst in den Index aufgerückten Medigene 5,6 Prozent, Nordex zogen um 4,2 Prozent an und GFT Technologies um 2,8 Prozent. Kursbewegende neue Nachrichten gab es in allen drei Fällen aber nicht.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % Di, 8:16 Fr, 17.20 Uhr % YTD EUR/USD 1,0458 +0,13% 1,0444 1,0457 -3,7% EUR/JPY 122,8923 +0,28% 122,5468 122,60 -16,8% EUR/CHF 1,0753 +0,11% 1,0741 1,0727 -1,1% EUR/GBP 0,8531 +0,22% 0,8506 1,1716 +15,8% USD/JPY 117,51 +0,15% 117,34 117,24 +0,1% GBP/USD 1,2258 -0,16% 1,2278 1,2252 -16,9%

FINANZMÄRKTE OSTASIEN

Wenig verändert - Am Dienstag nach Weihnachten hat sich an den Börsen in Ostasien wie schon am Tag zuvor wenig getan. Erneut wurde an einigen Plätzen wegen beweglicher Feiertage nicht gehandelt, so in Hongkong, Australien und Neuseeland. Neue Impulse kamen zwar von der Konjunkturseite, die Börsianer ließen sie aber weitgehend kalt. Aus Japan wurden Verbraucherpreise gemeldet, die auf das niedrigste Niveau seit vier Jahren gesunken sind - außerdem eine rückläufige Konsumneigung. Etwas gestützt wurde der Nikkei-Index vom Devisenmarkt, wo der Dollar auf breiter Front zulegte, unter anderem also der Yen an Wert verlor. Um 11,6 Prozent abwärts ging es für Toshiba. Das Unternehmen hatte einen Bericht bestätigt, wonach es eine Wertberichtigung über umgerechnet 854 Millionen Dollar vornehmen muss im Zusammenhang mit der US-Tochter Westinghouse, die weltweit im Nukleargeschäft tätig ist. Ono Pharmaceutical gewannen 5,8 Prozent. Lokale Medien berichteten, dass das Unternehmen plant, sein Magenkrebsmedikament Opdivo im nächsten Jahr zu verkaufen. Im vergangenen Monat hatte das japanische Gesundheitsministerium eine 50-prozentige Preissenkung für das Präparat verfügt.

UNTERNEHMENSMELDUNGEN SEIT 13.30 UHR

Nur ein Kaufangebot für STX-Werft in Westfrankreich

Für die Werft des kriselnden südkoreanischen Schiffbauers STX im französischen Saint-Nazaire gibt es nur ein einziges Kaufangebot. Für STX Frankreich hätten ursprünglich der italienische Schiffbau-Riese Fincantiere, die Damen Shipyards Group aus den Niederlanden und der vom französischen Staat kontrollierte Kriegsschiffbauer DCNS Interesse signalisiert, sagte ein Sprecher des Gerichts in Seoul, das für die Insolvenz von STX zuständig ist. Nur ein Interessent habe aber fristgerecht ein Angebot vorgelegt. Ob das vorliegende Angebot angenommen wird, soll nach Angaben eines Unternehmenssprechers am 3. Januar von dem Gericht bekanntgegeben werden.

