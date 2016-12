"Das sind Probleme im Gesundheitsbereich mit der Kostenexplosion des Milliardenprojekts Krankenhaus Nord, streikende Ärzte und eine immer deutlich sichtbarere Zweiklassenmedizin in Wien - bei der Patienten privat zahlen müssen, wollen sie lange Wartezeiten auf (teilweise lebenswichtige) Untersuchungen, z. B. bei einem Tumorverdacht, vermeiden. [...]Dazu kommt noch die Schuldenexplosion der Stadt Wien. Bei all diesen Problemen in SPÖ-geführten Ressorts hielten sich die Grünen vornehm zurück. Sowohl, was die Kritik betrifft, als auch bei der Verteidigung des Koalitionspartners." Eine scharfe Analyse von Martin Stuhlpfarrer. (DiePresse.com) Rot-Grün in der Negativspirale In Wien waren die Koalitionsparteien zuletzt mehr mit sich...

