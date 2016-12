Die wichtigsten Ereignisse und Meldungen zu Konjunktur, Zentralbanken, Politik aus dem Programm von Dow Jones Newswires

EZB: Eurosystem kauft weniger Anleihen

Die Zentralbanken des Euroraums haben in der Woche zum 26. Dezember 2016 deutlich weniger Anleihen als in der Vorwoche gekauft. Das gesamte Wertpapierkaufvolumen belief sich auf 15,749 (Vorwoche: 17,624) Milliarden Euro, wie die Europäische Zentralbank (EZB) in ihrem wöchentlichen Bericht mitteilte. Die Bestände an öffentlichen Anleihen erhöhten sich um 15,074 (16,275) Milliarden Euro. Der Bestand an Unternehmensanleihen stieg um 0,612 (0,698) Milliarden Euro und jener an Covered Bonds um 0,147 (0,264) Milliarden Euro. Bei Kreditverbriefungen/Asset-backed Securities (ABS) kam es zu einem Rückgang um 0,084 (Anstieg um 0,387) Milliarden Euro.

Stimmung der US-Verbraucher steigt kräftig mit Trump-Wahl

Die Stimmung unter den US-Verbrauchern hat sich im Dezember kräftig aufgehellt. Vor allem die Wahl von Donald Trump zum nächsten Präsidenten beflügelte die Erwartungen. Wie das Forschungsinstitut Conference Board berichtete, stieg der Index des Verbrauchervertrauens auf 113,7 Punkte. Von Dow Jones Newswires befragte Volkswirte hatten nur einen Stand von 109,8 prognostiziert. Der Index für die Erwartungen wurde für Dezember mit 105,5 (Vormonat 94,4) angegeben. Das ist der höchste Stand seit 13 Jahren. Der Index für die Einschätzung der gegenwärtigen Situation sank auf 126,1 (Vormonat 132,0).

Häuserpreise in den USA steigen weiter kräftig

Die Häuserpreise in den USA haben im Oktober ihren robusten Anstieg fortgesetzt. Wie Standard & Poor's (S&P) mitteilte, stiegen die Preise gemessen am Case-Shiller-Index für die 20 größten Städte der USA um 5,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Im September hatte das Plus 5,0 Prozent betragen. Die landesweiten Preise hatten im September sogar ein Rekordhoch markiert. Der Index für die zehn größten Städte der USA erhöhte sich um 4,3 Prozent.

Luxemburg schließt Steuerschlupfloch für multinationale Konzerne

Als Reaktion auf den "LuxLeaks"-Skandal schließt Luxemburg ein Steuerschlupfloch für multinationale Konzerne. "Luxemburg passt seinen Rechtsrahmen an, um den jüngsten Entwicklungen auf internationaler und europäischer Ebene Rechnung zu tragen", teilte das Finanzministerium des Großherzogtums mit. Die in Absprache mit der Europäischen Kommission entworfene Gesetzesreform trete zum Jahreswechsel in Kraft.

Rumäniens Präsident Iohannis lehnt Kandidatin für Amt der Regierungschefin ab

Der rumänische Präsident Klaus Iohannis hat die Kandidatin der Sozialdemokraten (PSD) für das Amt der Ministerpräsidentin abgelehnt. Der Staatschef sagte am Dienstag in einer im Fernsehen übertragenen Ansprache, er habe das Für und Wider hinsichtlich der Kandidatin Sevil Shhaideh genau abgewogen und sich entschieden, "den Vorschlag nicht zu akzeptieren". Gründe für seine Überlegungen nannte Iohannis nicht.

Ukrainische Kampfpilotin Sawtschenko gründet Oppositionsbewegung

Die ukrainische Kampfpilotin Nadja Sawtschenko hat eine eigene Oppostionsbewegung gegründet. Damit wolle sie "das ukrainische Volk reformieren und das System ändern und einen wahren Wandel" herbeiführen, sagte die 35-Jährige am Dienstag vor Journalisten im westukrainischen Lemberg. Wenn der richtige Zeitpunkt gekommen sei, solle aus der "Bewegung des aktiven Volks der Ukraine" (Runa) eine Partei werden.

Ägypten setzt staatlich kontrollierten Medienrat ein

Ägypten verstärkt die staatliche Überwachung der Medien. Präsident Abdel Fattah al-Sisi unterzeichnete ein Gesetz zur Gründung eines Kontrollgremiums, dessen Mitglieder vom Staatschef persönlich eingesetzt werden, wie am Dienstag aus Regierungskreisen verlautete. Der neue Rat soll die Finanzierung von Medienunternehmen untersuchen und bei möglichen Verstößen Strafen verhängen oder Lizenzen entziehen. Das Gremium werde das Recht der Ägypter auf "freie und wahrhaftige" Berichterstattung schützen, heißt es in dem neuen Gesetz. Gleichzeitig solle es aber Zuwiderhandlungen gegen die "nationale Sicherheit" ahnden.

