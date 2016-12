BUDAPEST/WARSCHAU/PRAG/MOSKAU (dpa-AFX) - Osteuropas wichtigste Aktienmärkte haben sich am ersten Handelstag nach Weihnachten freundlich gezeigt. Die Umsätzen waren am Dienstag jedoch sehr dünn, Impulse Mangelware. Vor dem nahenden Jahreswechsel hätten viele Anleger ihre Bücher bereits geschlossen, sagte ein Marktbeobachter.

In Moskau gewann der russische RTS-Interfax-Index 0,99 Prozent auf 1135,79 Punkte.

In Warschau stieg der polnische Wig-30 um 0,19 Prozent auf 2229,03 Punkte. Der breiter gefasste Wig legte um 0,14 Prozent auf 51 368,63 Zähler zu. Die PGNiG -Aktie gewann 0,37 Prozent. Die Papiere der Modekette LPP fielen um 0,11 Prozent. Das Unternehmen hatte angekündigt, am serbischen Markt aktiv zu werden.

In Prag stieg der tschechische Leitindex PX um 0,39 Prozent auf 920,35 Zähler. Die Wirtschaftsstimmung in dem osteuropäischen Staat trübte sich im Dezember leicht um 0,2 Punkte auf 99,1 Zähler ein. Der Indikator fasst das Unternehmens- und das Konsumentenvertrauen zusammen. Diese entwickelten sich allerdings gegenläufig: Der Anstieg bei der Konsumentenstimmung wurde von einem Rückgang bei der Unternehmensstimmung überlagert.

Zu den größten Gewinnern im PX gehörten die Titel des Getränkeherstellers Kofola mit plus 1,11 Prozent und die Papiere des Petrochemiekonzerns Unipetrol , die um 0,91 Prozent stiegen. Die Papiere des Index-Schwergewichts CEZ stiegen um 0,50 Prozent und die der Komercni Banka gewannen 0,36 Prozent.

In Budapest gewann der Bux 0,73 Prozent auf 31 868,51 Punkte. Gestützt wurde der ungarische Leitindex auch von den etwas mehr als 2-prozentigen Kursgewinnen der MOL -Aktien. Kroatiens Ministerpräsident Andrej Plenkovic hatte am Samstag mitgeteilt, dass der kroatische Staat den Anteil von MOL an der Erdölfirma INA zurückkaufen wolle./dkm/APA/ck/mis

ISIN RU000A0JPEB3 XC0009698371 XC0009655090 PL9999999375

