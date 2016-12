Von Robert Wall

LONDON (Dow Jones)--Airbus wird dem größten Kunden seiner A380, der Fluglinie Emirates, zwölf Maschinen dieses Großraumflugzeugs später als ursprünglich geplant liefern. Damit dürfte das Unternehmen mit dem A380-Programm möglicherweise wieder in die roten Zahlen rutschen, nachdem erst vergangenes Jahr der Breakeven erreicht worden war. Die finanziellen Folgen der Verschiebung will der europäische Flugzeugbauer nach eigenen Angaben durch eine "Beschleunigung von Maßnahmen" abfedern. "Die Folgen für den Breakeven in 2017 sind minimal", hieß es.

Mit Emirates sowie dem Triebwerkslieferanten Rolls-Royce Holdings sei vereinbart worden, sechs Flugzeuge statt 2017 erst 2018 zu liefern, weitere sechs Maschinen würden 2019 statt 2018 geliefert.

Sowohl Airbus als auch der US-Wettbewerber Boeing haben Probleme, Kunden für ihre mit vier Triebwerken ausgestatteten Großraumflugzeuge zu finden.

Im Juli hatte Airbus mit einer drastischen Produktionskürzung bei seinem ehemaligen Hoffnungsträger auf die flaue Auftragsentwicklung reagiert. Angesichts ausbleibender Neuaufträge sollen 2018 nur noch zwölf Maschinen des Großraumflugzeugs gebaut werden, hieß es. Im vergangenen Jahr rollten noch 27 Maschinen aus den Werkstoren. Für 2017 lautete die Planung auf rund 20 Maschinen, womit die Gewinnschwelle erreicht würde.

