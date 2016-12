Stuttgart (ots) - Nach 2012 und 2014 ist Stuttgart 2016 bei der Entscheidung über die wichtigste deutsche Kulturmetropole zum dritten Mal auf Platz eins gelandet. Wichtig ist dieses Ergebnis einer Studie des Hamburgischen Weltwirtschaftsinstituts und der Berenberg-Bank, weil sie auf Angebot und Nachfrage abhebt. Im Klartext: Nirgendwo in Deutschland gibt es so viele Kulturangebote wie in Stuttgart - und nirgendwo vor allem werden diese derart nachgefragt. Nur konsequent ist es da, wenn die baden-württembergische Landesregierung auf eine engere Verzahnung von Wissenschaft und Kunst setzt. 2016 war für die Kultur in Stuttgart ein herausragendes Jahr. Und Dank der Kultur ist Stuttgart national zurück in der ersten Reihe. Das ist auch eine Verpflichtung - für die Kulturschaffenden ebenso wie für die Politik in Stadt und Land.



OTS: Stuttgarter Nachrichten newsroom: http://www.presseportal.de/nr/39937 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_39937.rss2



Pressekontakt: Stuttgarter Nachrichten Chef vom Dienst Joachim Volk Telefon: 0711 / 7205 - 7110 cvd@stn.zgs.de