Trotz großer Kritik an Unregelmäßigkeiten beim Wahlablauf sind in Somalia 243 neue Mitglieder des Parlaments vereidigt worden. Die Abgeordneten werden den Präsidenten des Landes am Horn von Afrika bestimmen.

Nach einer international kritisierten und von Betrugsvorwürfen überschatten Wahl ist am Dienstag erstmals das neue Parlament in Somalia zusammengetreten. Die Abgeordneten kamen unter strengen Sicherheitsvorkehrungen in der Hauptstadt Mogadischu zusammen.

Etwa 14.000 von Stammesvertretern bestimmte Wahlmänner hatten in den vergangenen zwei Monaten über die Vergabe der Sitze im Unterhaus abgestimmt. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...