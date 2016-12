Laborbetrieb von additiver Metallverarbeitung Elite übertrifft Branchenstandards

Der unabhängige Weltmarktführer für Dienstleistungen bei der additiven Metallverarbeitung (Additive Manufacturing AM), Sintavia, LLC, hat heute bekannt gegeben, dass sein metallurgisches Labor von der American Association for Laboratory Accreditation (A2LA) die ISO 17025-Akkreditierung erhalten hat. ISO 17025 ist der höchste anerkannte Qualitätsstandard der Welt für Kalibrierungs- und Testlabors. Damit eine Organisation in ISO 17025 akkreditiert werden kann, muss ihr Labor in der Lage sein, beständig präzise und genaue Test- und Kalibrierungsdaten zu produzieren.

"Als der erste engagierte AM-Hersteller mit ISO 17025-Akkreditierung ist Sintavia wieder einmal Vorreiter für die industrielle Anwendung der AM-Technologie", sagte Doug Hedges, Präsident und COO von Sintavia. "Bei Serienfertigung geht es um Qualität in Serie. Dieser Erfolg spricht für unser Bekenntnis zu den höchsten Standards in jeder Phase der AM-Produktion. Vom Eintreffen des Pulvers in unserem Werk bis zu dem Moment, in dem die fertigen Teile das Dock verlassen, stellen wir eine lückenlose Kontrolle der Produktintegrität sicher. Alles andere wäre ein schlechter Service für unsere Kunden."

Bisher mussten AM-Hersteller, die nach ISO 17025 akkreditierte Tests anboten, für die Pulver- und Materialbewertung unabhängige Labors beauftragen. Zwar können Qualitätsanalysen durch den Versand von Mustern zur Pulveranalyse, für Metalldichtetests und zum Qualitätssicherungsnachweis an ein externes Labor versandt werden. Ein akkreditiertes Labor innerhalb der AM-Produktionsanlagen bedeutet jedoch schnellere Analysen und lückenlose Sicherheit des gesamten Prozesses.

"Das war ein tolles Jahr für Qualitätsverbesserungen", fügte der Qualitätsmanager bei Sintavia, Alex Bencomo, hinzu. "In einem einzigen Jahr sowohl die AS9100-Zertifizierung als auch die ISO 17025-Akkreditierung zu erhalten, ist ein bemerkenswerter Erfolg. Während wir weiter wachsen, werden wir unser Augenmerk auch künftig auf die Anwendung der höchsten Qualitätsstandards der Branche richten."

Sintavia wurde 2012 gegründet. Das Unternehmen ist Weltmarktführer bei der unabhängigen additiven Metallverarbeitung und unterstützt wichtige Branchen wie Raumfahrt und Verteidigung, Öl und Erdgas, Automobil sowie Bodenstromerzeugung. Mit Hochgeschwindigkeitsdruckern und einer Präzisions-Nachbearbeitungsausrüstung, ergänzt durch eine komplette mechanische Testausstattung und ein vollständiges metallurgisches und Pulverlabor ist Sintavia in der Lage, Parameter zu optimieren, Serien zu fertigen und Qualitätsteile für wichtige Industrien zu prüfen. Sintavia ist den höchsten Qualitätsstandards der Branche verpflichtet, verfügt über die Akkreditierungen AS9100, ISO17025, ANAB und ist in OASIS registriert sowie ITAR-konform.

