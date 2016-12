CEO Massimo Arrighetti: "Diese aus wirtschaftlicher und sozialer Sicht gesehen nachhaltige Transaktion ermöglicht uns die Stärkung unserer europäischen Führungsposition und das Wachstum unseres Unternehmens."

Die ab dem 1. Januar 2017 wirksame Übernahme betrifft rund 13,5 Millionen Zahlungskarten, 206.000 POS-Terminals und 12.000 Geldautomaten von UBIS.

Am Freitag, den 23. Dezember 2016 hat SIA die Übernahme des Verarbeitungsgeschäfts von rund 13,5 Millionen Zahlungskarten und der Verwaltung von 206.000 POS-Terminals und 12.000 ATM-Geldautomaten in Italien, Deutschland und Österreich zum Abschluss gebracht. Diese Vermögenswerte befanden sich bisher im Besitz von Unicredit Business Integrated Solutions (UBIS), einem Unternehmen der Unicredit-Gruppe. Der Kaufpreis belief sich auf 500 Millionen Euro.

Die ab 1. Januar 2017 wirksame Transaktion umfasst außerdem einen zehnjährigen Outsourcing-Vertrag mit der SIA-Gruppe für die Bereitstellung von Verarbeitungsdienstleistungen für über Debit-, Kredit- und Prepaid-Karten abgewickelte Transaktionen und die Verwaltung von POS-Terminals und ATM-Geldautomaten.

"Diese Übernahme erfolgte im Rahmen des strategischen Plans von SIA, mit dem in erster Linie eine Konsolidierung unserer Wettbewerbsposition auf internationaler Ebene angestrebt wird. Diese Transaktion ist vor allem durch Nachhaltigkeit gekennzeichnet, die nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht spürbar ist da sie im Jahr 2017 eine mehr als 20-prozentige Umsatzsteigerung (gegenüber den Pro-forma-Ergebnissen von 2015) und größenbedingte Einsparungen bewirken wird -, sondern auch in sozialer Hinsicht, denn die Integration der UBIS-Aktivitäten und 382 Mitarbeiter in die SIA-Gruppe wird nicht zum Personalabbau führen, der ansonsten bei derartigen Transaktionen häufig zu beobachten ist", kommentierte Massimo Arrighetti, CEO von SIA.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: http://www.businesswire.com/news/home/20161227005287/de/

Contacts:

SIA

Filippo Fantasia Valentina Piana

Tel.: +39 02.6084.2833/2334

pressoffice@sia.eu