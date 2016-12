DÜSSELDORF (dpa-AFX) - 'Handelsblatt' (Düsseldorf) zu Steuerhinterziehung in Deutschland

Sicher ist die Abgabenlast in Deutschland hoch. Der Spitzensteuersatz greift schon ab einem Jahreseinkommen von 53 000 Euro, und parallel wird die Mittelschicht über immer höhere Beitragsbemessungsgrenzen in der Sozialversicherung immer stärker zur Kasse gebeten. Doch das ist kein Grund, den Staat zu betuppen. Steuerhinterziehung hat nichts mit Selbstverteidigung zu tun, sondern ist schlicht Betrug. Und die Mittelschicht bekommt für die hohen Abgaben ja auch viel in Form üppiger Sozialleistungen wie Ganztags-Kitas, Elterngeld oder Rente mit 63 vom Staat zurück. Das Gefühl dafür ist den Steuerflüchtigen aber abhanden gekommen. Gleichzeitig ist bei Geringverdienern so das Gefühl entstanden, "die da oben" zahlen ja nicht mal Steuern./be/DP/mis

