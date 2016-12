FRANKFURT (dpa-AFX) - 'Frankfurter Allgemeine Zeitung' zu Monte dei Paschi

(...) Nun werden rund 28 Milliarden Euro (...) als faule und damit uneinbringliche Kredite klassifiziert. Dennoch scheuen sich die italienischen Politiker, die neuen Regeln anzuwenden, die nicht nur professionellen Investoren, sondern auch 40000 Kleinanlegern Verluste bringen würden. Um dem Zorn der italienischen Sparer zu entgehen, ist es allemal einfacher, die Staatskasse zu bemühen. Damit bleibt die Versuchung für die Banken bestehen, so weiterzumachen wie bisher. Die voraussichtlichen Kosten der Bankenrettung in Siena für den italienischen Staat sind zudem schon auf mehr als sechs Milliarden Euro gewachsen. Wenn es aber so einfach ist, Staatsgelder zu erhalten, werden auch andere krisengeschüttelte italienische Banken keine Scheu haben, ebenfalls großzügige Hilfen aus der Staatskasse zu verlangen. (...)/be/DP/mis

AXC0009 2016-12-28/05:35