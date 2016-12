STUTTGART (dpa-AFX) - 'Stuttgarter Zeitung' zu designiertem Präsident Donald Trump

Der designierte Präsident Donald Trump hat nach der UN-Resolution wütend angekündigt, dass sich nach seinem Amtsantritt die Dinge in Sachen Vereinte Nationen ändern würden - was immer das heißen mag. Das alles bedeutet nichts Gutes. Israel wird den Weg in die Isolation weitergehen und sich noch stärker einigeln. Die Regierung in Jerusalem hält diese Taktik in einer feindlichen Umwelt für die einzige Lösung, um das Überleben des Staates zu sichern. Das mag auf den ersten Blick die richtige Taktik sein, ist aber langfristig die falsche Strategie. Eine Lehre der Europäer aus der Geschichte lautet: Sicherheit kann auf Dauer keinen Frieden ersetzen./be/DP/mis

AXC0011 2016-12-28/05:35