Europa steht vor einem schicksalhaften Wahljahr. Überall drängen Populisten in die Parlamente. Steht der Kontinent vor einem neuen Klassenkampf? Fragen an Sahra Wagenknecht.

Klein-Klein, das ist nun wahrlich nicht die Sache von Sahra Wagenknecht. Die linke Frontfrau für den Bundestagswahlkampf 2017 zieht viel lieber die ganz großen Linien. So auch in ihrem jüngsten Buch "Reichtum ohne Gier", in dem die promovierte Volkswirtin nicht nur Karl Marx und Jean-Jacques Rousseau oder Thomas Morus auftreten lässt, sondern auch Walter Eucken, Friedrich August von Hayek, Milton Friedman oder Niccolò Macchiavelli. Noch dazu präzise, scharf und mit unverkennbarer Lust an der intellektuellen Auseinandersetzung.

Keiner aber spricht der Linken wohl so aus dem Herzen wie Albert Einstein, den sie an den Anfang ihres Buches gestellt hat: "Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu belassen und gleichzeitig zu hoffen, dass sich etwas ändert." Womit das Thema für dieses Gespräch am Ende eines Jahres, das sowohl politisch wie gesellschaftlich wie ökonomisch als Jahr des Aufruhrs noch fast zu dezent beschrieben wäre, gleichgesetzt wäre: Umbrüche - wie sie kommen, was sie bedeuten und wie Politik sie zu gestalten versucht.

WirtschaftsWoche: Frau Wagenknecht, das Jahr 2016 wurde geprägt vom Brexit und der Wahl Donald Trumps. Bei beiden Entscheiden äußerten vor allem die Verlierer der Globalisierung ihren Unmut. Werden wir 2017 auch in Deutschland einen neuen Klassenkampf erleben?Die Frage ist, was man unter diesem Begriff versteht. Der Milliardär Warren Buffett hat schon vor Jahren gesagt: Es herrscht Klassenkampf, aber meine Klasse, die der Reichen, gewinnt. Wir haben auch in Deutschland Jahre neoliberaler Politik hinter uns, in denen der Sozialstaat demontiert wurde, die Löhne für viele gesunken und die Ausschüttungen der Dax-Konzerne von Rekord zu Rekord geklettert sind. Das ist massive Umverteilung. Oder anders gesagt: Klassenkampf von oben.

Wenn es um Verteilungsfragen geht, müssten die Wähler doch eigentlich links wählen. Sie wählen aber rechts. Verliert die Linke die Unzufriedenen? In den USA gab es doch gar keine linke Alternative zu Trump. Hillary Clinton stand für ein Weiter-so, für sozial gleichgültige und käufliche Politik. Wer wollte, dass sich etwas verändert, hat Trump gewählt. Dass die Veränderung darin bestehen würde, anstelle einer Regierung der Millionäre, wie sie seit Jahren üblich war, nun ein Kabinett der Milliardäre zu bekommen, haben viele vermutlich nicht erwartet.

Analogien sind gerade sehr in Mode. Können und sollten wir in Deutschland aus den Wahlen in Amerika Lehren ziehen?Eins zu eins übertragen lässt sich das natürlich nicht. Es gibt in den USA nahezu keinen Sozialstaat. Hartz IV bedeutet schlimme Armut, aber in den USA bekommt man nach fünf Jahren Sozialbezug gar nichts mehr. Wir haben bei uns eine Zwei-Klassen-Medizin, aber es gibt nur wenige, die gar keine Krankenversicherung haben. Trotzdem gibt es Gemeinsamkeiten: Die Einkommens- und Vermögensverteilung wird auch hier immer ungleicher. Die Mittelschicht bröckelt.

"...viel zu viele wählen aus Enttäuschung und Wut rechts."

Man kann die Lage auch anders sehen. Aber noch mal angenommen, Ihre Zustandsbeschreibung würde stimmen, warum wird dann rechts gewählt?Auch die Linke steht in den Umfragen besser da als zur Bundestagswahl 2013. Aber Sie haben recht, viel zu viele wählen aus Enttäuschung und Wut rechts. Das hat auch damit zu tun, dass der Abriss des Sozialstaates in Deutschland vor allem mit einer Regierung verbunden ist, die für viele als "links" galt: Rot-Grün unter Gerhard Schröder. Auch haben manche Linke die Neigung, sich mehr mit Gender-Diskursen oder politisch korrekter Sprache zu beschäftigen als mit den linken Kernthemen: soziale Sicherheit und Verteilungsgerechtigkeit. Wer sich davon nicht angesprochen fühlt, wählt dann leider häufig rechts.

Es geht den Menschen also vor allem um das Verteilen von Denkzetteln - und nicht so sehr darum, was darauf geschrieben steht?Ja. Mit der AfD verhält es sich ähnlich wie mit Trump: Ihr Erfolg würde die soziale Schieflage kein bisschen korrigieren. Im Gegenteil: Ihr Programm ist das des CDU-Wirtschaftsflügels oder der FDP, Sozialabbau in seiner kältesten Form, noch mehr Privatisierung. Wer Unzufriedenheit signalisieren und eine sozialere Politik erreichen will, kann letztlich nur die Linke wählen. Das wird eine unserer zentralen Botschaften im Wahljahr sein.

Aber ist die Linke nicht längst Teil des Establishments, Teil der Elite - und deshalb für Protestwähler per se die falsche Adresse?Jeder, der im Parlament sitzt, ist in gewisser Hinsicht etabliert. Aber das Entscheidende ist doch: Macht man Politik für die wirtschaftlichen Eliten oder für Mittel- und Geringverdiener? Die Linke wird in keine Regierung eintreten, die den Sozialstaat weiter demontiert, Renten kürzt und nichts dagegen unternimmt, dass immer mehr Menschen in unsichere und prekäre Jobs abgedrängt werden. Das ist auch unsere Ansage an die SPD: Sie muss zu einer sozialeren Politik bereit sein, ansonsten gibt es mit uns keine Koalition.

Klingt nicht, als sei Rot-Rot-Grün, wie es etwa Altkanzler Gerhard Schröder ins Spiel bringt, sehr wahrscheinlich.Wird die AfD bei der Wahl 2017 stark und nicht Die Linke, dann wird es wohl ...

