Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

SIEMENS - Von 2017 an können Beschäftigte von Siemens, die sich ein Elektroauto zugelegt haben, in Deutschland das Netz der konzerneigenen Ladestationen nutzen - ohne etwas dafür zu zahlen. Das Technologieunternehmen stellt seine bestehende Infrastruktur an vielen seiner deutschen Standorte zur Verfügung, die bislang von elektrobetriebenen Firmenfahrzeugen genutzt worden sind. Es wird zudem von derzeit 80 auf mehr als 100 Normal- und Schnellladestationen im nächsten Jahr erweitert. (FAZ S. 19)

HERE - Beim Kartendienst Here steigen drei Investoren aus Asien ein: Der Kartenanbieter Navinfo, der Internetkonzern Tencent (beide aus China) sowie der Staatsfonds GIC aus Singapur erwerben gemeinsam zehn Prozent an Here. Außerdem gründen Here und Navinfo ein Joint-Venture-Unternehmen, das den ebenso lukrativen wie umkämpften Markt in Asien sichern soll. Bis auf weiteres halten Audi, BMW und Daimler jeweils 30 Prozent am Unternehmen. Aber aus der Automobilbranche heißt es, die Verhandlungen mit einigen Unternehmen seien "relativ weit". Als mögliche Kandidaten werden die Zulieferer Continental und Bosch gehandelt. (Süddeutsche S. 22)

December 28, 2016 00:11 ET (05:11 GMT)

