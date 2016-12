Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

ABSCHIEBUNG - So viele Asylbewerber und Migranten wie seit 16 Jahren nicht mehr sind in diesem Jahr freiwillig in ihre Herkunftsländer zurückgekehrt: 55.000 Menschen sind es, die 2016 mit finanzieller Unterstützung Deutschlands zurückgegangen sind, schätzt man im Bundesamt für Migration und Flüchtlinge. Die meisten stammen vom Westbalkan, sie sind ohne Chance auf ein dauerhaftes Bleiberecht in Deutschland und dürften so ihrer Abschiebung zuvorgekommen sein. Die Anzahl der Abschiebungen ist mit geschätzt 25.000 in diesem Jahr nicht einmal halb so hoch wie die der freiwilligen Rückreisen. (Süddeutsche S. 1)

BREXIT - Der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) sieht Auswirkungen des britischen Brexit-Referendums im Juni. In einer Auswertung von Daten des Statistischen Bundesamts kommt der DIHK zu dem Schluss, dass der deutsche Export die Folgen im dritten Quartal dieses Jahres direkt zu spüren bekommen hat. Das macht der DIHK daran fest, dass die deutsche Ausfuhr in das Vereinigte Königreich zwischen Juli und September um 5,5 Prozent gefallen ist. (FAZ S. 17)

PRIVATE KRANKENVERSICHERUNG - Sozialdemokraten, Grünen und Linken wollen die private Krankenversicherung (PKV) am liebsten abschaffen. Stattdessen sollten die 8,8 Millionen PKV-Kunden Mitglieder der gesetzlichen "Bürger-Versicherung" werden. Das könnte manche Beteiligte teuer kommen. Denn die PKV zahlt heute erheblich mehr Geld an Kliniken, Ärzte, Apotheker und Sanitätshäuser als Krankenkassen für eine vergleichbare Leistung. In Summe geht es um einen zweistelligen Milliardenbetrag. (FAZ S. 15)

- Alle Angaben ohne Gewähr.

Kontakt zum Autor: konjunktur.de@dowjones.com

DJG/pi/jhe

(END) Dow Jones Newswires

December 28, 2016 00:13 ET (05:13 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.