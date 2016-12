Von Kenan Machado

TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Die Aktienmärkte in Ostasien und Australien zeigen sich im Handelsverlauf am Mittwoch ohne einheitliche Tendenz. An den meisten Plätzen fallen die Kursbewegungen eher moderat aus, bedingt durch das Fehlen vieler Marktteilnehmer, die dem Handel zwischen den Weihnachtsfeiertagen und dem Neujahrsfest nur zuschauen.

Am stärksten fällt die Bewegung in Sydney aus, wo am Dienstag nicht und am Freitag nur verkürzt gehandelt wurde. Der S&P/ASX-200 liegt kurz vor Handelsende mit 0,8 Prozent im Plus, befeuert von moderaten Kursgewinnen an der Wall Street. Kurstreiber sind Aktien aus dem Rohstoffsegment wie BHP Billiton, Rio Tinto und Fortescue Metals mit Aufschlägen zwischen 2,5 und 3,5 Prozent. Im Ölsektor steigen Santos um 1,9 Prozent.

"Die weitere Verbesserung der US-Konjunktur sorgt für Käufe von Kupfer, Eisenerz und auch Öl", erklärt Marktstratege Michael McCarthy von CMC Markets mit Blick auf erneut robust ausgefallene Konjunkturdaten aus den USA. Dort ist das Verbrauchervertrauen auf den höchsten Stand seit August 2011 gestiegen.

Toshiba droht Überschuldung

An der Tokioter Börse, wo sich der Nikkei-225-Index mit 19.430 Punkten gut behauptet zeigt, steht die Toshiba-Aktie im Mittelpunkt des Geschehens. Sie stürzt um das maximal erlaubte Tageslimit von 20 Prozent ab, nachdem es bereits am Vortag abwärts gegangen war. Der japanische Industriekonzern hatte am Dienstag nach Handelsende in Tokio mitgeteilt, mit einer Wertberichtigung seiner Atomkraft-Sparte im Umfang von mehreren Milliarden US-Dollar zu rechnen.

Anfangs war am Markt noch über eine deutlich geringere Summe spekuliert worden. Toshiba hat den Buchwert der Tochter neu berechnet, die sich die Japaner mit der Übernahme des US-Konzerns Westinghouse Electric vor einigen Jahren einverleibt hatten. Die genaue Höhe der Wertberichtigung will Toshiba erst im Februar nennen. Marktbeobachtern zufolge könnte dann als Resultat ein negatives Eigenkapital bei dem Unternehmen stehen, was das Ende der Börsennotierung bedeuten dürfte.

Schon im vergangenen Jahr hatte Toshiba den Buchwert von Westinghouse um 260 Milliarden Yen wertberichtigt, umgerechnet mehr als 2 Milliarden Euro. "Das kommt unerwartet und gerade zu einer Zeit, als die Sorgen über den Zustand des Konzerns zu schwinden begannen", sagt Yoshinori Ogawa von Okasan Securities. Seit Jahresbeginn bis zum 23. Dezember war der Toshiba-Kurs um 93 Prozent gestiegen.

Für Hitachi Koki geht es derweil steil nach oben um 15,5 Prozent, nachdem die Mutter Hitachi einem Bericht zufolge grünes Licht für das Beteiligungsunternehmen Kohlberg Kravis Roberts gegeben haben soll, die Tochter Koki zu kaufen. Hitachi selbst legen um 1,4 Prozent zu.

Neue Konjunkturdaten aus Japan spielen derweil wie schon am Vortag kaum eine Rolle. Dort ist die Industrieproduktion im November zum Vormonat um 1,5 Prozent gestiegen und damit etwas schwächer als gedacht.

Seoul Tagesverlierer

Größter Verlierer ist die Börse in Seoul. Der Kospi-Index verliert 0,7 Prozent. Dort zieht der Politskandal um Staatspräsidentin Park Geun-hye weitere Kreise. Nun wurde der frühere Gesundheitsminister verhaftet wegen des Vorwurfs, Druck auf den staatlichen Rentenfonds gemacht zu haben, damit dieser im vergangenen Jahr der Fusion zweier Samsung-Töchter zustimmte.

In Hongkong, wo sich der Index nach der Feiertagspause am Dienstag kaum bewegt, sind Aktien von Unternehmen, die alternative Energie erzeugen, gesucht. Longyuan und Huaneng Renewables gewinnen jeweils rund 4 Prozent, nachdem Peking die Tarife für Strom aus alternativen Energien weniger stark gesenkt hat, als im Vorfeld befürchtet.

In Schanghai machen Sorgen vor einer Liquiditätsverknappung die Runde, der Schanghai-Composite gibt um 0,3 Prozent nach. So entzog die Notenbank dem Geldmarkt am Mittwoch umgerechnet 23 Milliarden Dollar an Liquidität. Hintergrund sei unter anderem das Bemühen Pekings, übermäßigen spekulativen Unternehmesbeteiligungen Einhalt zu gebieten, heißt es.

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.676,20 +0,86% +7,18% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.429,88 +0,14% +2,08% 07:00 Kospi (Seoul) 2.027,89 -0,70% +3,39% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.106,24 -0,27% -12,23% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 21.568,05 -0,03% -1,55% 09:00 Straits-Times (Singapur) 2.893,78 +0,28% +0,38% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.627,11 +0,46% -3,86% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:50 % YTD EUR/USD 1,0470 +0,1% 1,0459 1,0452 -3,6% EUR/JPY 123,19 +0,3% 122,84 122,61 -3,4% EUR/GBP 0,8521 -0,0% 0,8523 0,8509 +15,7% GBP/USD 1,2287 +0,1% 1,2272 1,2282 -16,7% USD/JPY 117,67 +0,2% 117,45 117,29 +0,2% USD/KRW 1207,58 +0,0% 1207,26 1207,50 +2,7% USD/CNY 6,9549 +0,0% 6,9525 6,9498 +7,1% USD/CNH 6,9536 -0,1% 6,9583 6,9572 +5,9% USD/HKD 7,7588 -0,0% 7,7592 7,7593 +0,1% AUD/USD 0,7203 +0,3% 0,7185 0,7195 -1,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,80 53,90 -0,2% -0,10 +20,7% Brent/ICE 55,92 56,09 -0,3% -0,17 +21,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.141,87 1.138,94 +0,3% +2,94 +7,7% Silber (Spot) 16,01 15,97 +0,2% +0,04 +15,9% Platin (Spot) 907,10 904,50 +0,3% +2,60 +1,8% Kupfer-Future 2,52 2,51 +0,3% +0,01 +16,7%

Mitarbeit: Steffen Gosenheimer

DJG/DJN/gos/jhe

(END) Dow Jones Newswires

December 28, 2016 00:22 ET (05:22 GMT)

Copyright (c) 2016 Dow Jones & Company, Inc.