Nach den Pilotenstreiks bei der Lufthansa fordert der Airbus-Chef den Ausbau des autonomen Fliegens. Beim Militär wird diese Technik bereits praktiziert. Zivile Flugzeuge ohne Kapitän sind allerdings noch Zukunftsmusik."Aufregende" Zeiten hatten in jüngster Vergangenheit vor allem Lufthansa-Passagiere. Leider im negativen Sinn, denn zahlreiche Flüge fielen aufgrund des Pilotenstreits aus. Ein Abschluss der Verhandlungen ist offenbar für Ende Januar geplant, der Tarifstreit beschäftig die Lufthansa allerdings bereits seit dem Jahr 2014. Für das Dax-Unternehmen hat die Arbeitsniederlegung zahlreiche unangenehme Folgen. Neben dem Reputationsverlust muss die Fluglinie durch die mehrfachen Streiks in der Vergangenheit auch Umsatzausfälle in Höhe von hunderten Millionen Euro stemmen.

