Guten Morgen,

am Vortag zeigte sich der DAX bei dünnem Volumen in einer engen Handelsspanne um 11.450 Punkte. Der wichtige Widerstandsbereich 11.480/11.500 Punkte wurde erneut nicht erobert. Das Tageshoch lag bei 11.481 Punkten. Der vorherige kräftige Kursanstieg hat sich in die Horizontale abgeflacht.

Einige Indikatoren sind kurz davor ein Short-Signal zu generieren. In den USA zeigt der S&P500 im oberen Trendkanalbereich keine Aufwärtsdynamik mehr.

Vielleicht kommt da zum Jahresanfang 2017 nochmal mehr Schwung rein, wenn die meisten Marktteilnehmer aus dem Weihnachtsurlaub zurückkommen.

Fazit: Unter 11.500 Punkten ist weiterhin eher mit fallenden Kursen zu rechnen.

Aktuelle DAX-Lage

DAX im Long-Modus.

Indikatorenlage long.

Der DAX notiert bei 11.472 Punkten, vorbörslich bei 11.466 Punkten.

Aufwärtsdynamik lässt deutlich nach, Widerstand bei 11.480/11.500 Punkten.

Nach oben 11.600 Punkte nächste Anlaufmarke.

Rücklauf bis 10.800 Punkte (offenes Gap und Ausbruchsmarke) dürfte 2017 kommen.

Letzte kleine Short-Position für 2017 bei 11.600 Punkten möglich. Darüber könnten die Shorts weiter long gehedgt werden (Long-Gegenpositionen für die Short-Positionen).

Historische Saisonalität

Generell (DAX): Meistens Kursanstieg von Anfang Oktober bis Anfang Januar.

In US-Wahljahren (Dow Jones): Anstieg von Mitte Oktober bis Anfang Januar.

Börsenindikator (Dezember)

Börsenindikator nach Gebert: Long.

(Der Börsenindikator berücksichtigt monatlich die Inflations- und Zinsdaten, den Euro/Dollar-Kurs und die Saisonalität. Anhand der Daten signalisiert der Indikator Kauf- und Verkaufssignale für den DAX.)

Big Picture

Langfristig Kursanstieg bis zu 12.000 Punkte erwartet, ab 11.000 Punkten sollte Aufwärtsdynamik abnehmen.

Sentiment

DAX (Woche 52)

Sentiment in laufender Woche mit deutlicher Mehrheit für die Bullen. Deutet auf fallende Kurse hin.

USA

1. CNN Money's Fear & Greed Index (27. Dezember 2016): Bei 70 (Vortag 66) Punkten, Modus "Greed".

(Skala von 0 - 100, bei "Extreme Greed" vorsichtig mit Longs werden, bei "Extreme Fear" vorsichtig mit Shorts werden, Kontraindikator)

Abbildung: Fear & Greed Index von CNN Money

(Quelle: http://money.cnn.com/data/fear-and-greed/) ...

