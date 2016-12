The following instruments on XETRA do have their first trading day 28.12.2016

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 28.12.2016



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA DE000DG6CML3 DZ BANK CLN E.9171 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000DG6CMM1 DZ BANK CLN E.9172 BD00 BON EUR N

CA XFRA XS1132170579 DT.BK.LOND.MTN.14/19 BD00 BON INR N

CA XFRA XS1490162440 HAICHUAN INT.INV. 16/19 BD00 BON USD N

CA XFRA XS1523130984 GUANGZHOU SILK RD 16/21 BD00 BON USD N

CA XFRA DE000A2BPEE4 IMMOKLES ANL. 16/26 BD01 BON EUR N

CA XFRA US030981AK06 AMERIGAS PART./FIN. 2025 BD01 BON USD N

CA XFRA XS1540071724 ATF NETHERLDS 16/17 BD01 BON EUR N

CA SZ71 XFRA CA03063L7051 AMERICAS SILVER EQ00 EQU EUR N

CA 5DI XFRA CA25475N2014 DISTINCT INFRASTR. GRP EQ00 EQU EUR N

CA BY8E XFRA US29365M5058 ENTEROMEDICS DL -,01 EQ00 EQU EUR N

CA YP1A XFRA US74154B3024 PRIMA BIOMED ADRS II/100 EQ00 EQU EUR N