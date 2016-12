The following instruments on XETRA do have their last trading day on 28.12.2016

Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren letzten Handelstag am 28.12.2016



TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCP



CA XFRA AT0000152681 IMMO-BANK 04-17 CV 4 BD00 BON EUR N

CA XFRA AT0000152699 IMMO-BANK 04-17 5CV FLR BD00 BON EUR N

CA XFRA AT0000163449 IMMO-BANK 99-17 1CV FLR BD00 BON ATS N

CA XFRA CA136767AC45 CAN.WES.BK CAP.T.06/56FLR BD00 BON CAD N

CA ZM9M XFRA DE000A13R7R4 PCC SE ITV.14/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000A1EMCX1 PELLEX BIOENERGIE 10/17 BD00 BON EUR N

CA XFRA DE000LRP01L9 LBBW IS.774 BD01 BON EUR N

CA XFRA DE000NWB1509 NRW.BANK IS.A.150 BD01 BON EUR N

CA XFRA US912828MD98 US TREASURY 2016 BD01 BON USD N

CA XFRA US912828RX08 US TREASURY 2016 BD01 BON USD N

CA XFRA US912828H292 US TREASURY 2016 BD02 BON USD N

CA 0BVD XFRA XS1327553290 BBVA SEN.F.UNIP.15/17 MTN BD02 BON EUR N

CA AXAC XFRA FR0000180994 AXA S.A. 00-17 CV EQ00 EQU EUR N

CA MCHB XFRA FR0010449264 MICHELIN 07/17 ZO CV EQ00 EQU EUR N

CA F5FA XFRA FR0010961128 ICADE 10-17 EQ00 EQU EUR N

CA BZ1A XFRA FR0011073006 ASSYSTEM 11-17 CV EQ00 EQU EUR N

CA THPA XFRA FR0011163864 TECHNIP 11-17 CV EQ00 EQU EUR N

CA UIQU XFRA IE00B54HQ477 UBS ETFS-MSCI JP SF AAYN EQ00 EQU EUR Y

CA UIQW XFRA IE00B5B1MZ58 UBS ETFS-MSCI EMU SF AAEO EQ00 EQU EUR Y

CA UEQ1 XFRA IE00B95FFX04 UBS ETFS-MAP BAL.7SF ADLA EQ00 EQU EUR Y

CA UEQ2 XFRA IE00BTFR5140 UBS ETFS-MAP BAL.7SF AEOA EQ00 EQU EUR Y

CA 4UBA XFRA IE00BYNQMK61 UBS I.E.-MS.UK.I.S.R.AAHE EQ00 EQU EUR Y

CA U1FA XFRA LU1130155606 UBS-ETF-MSCI CANADA EOHAA EQ00 EQU EUR Y

CA U1FB XFRA LU1273488715 UBS-ETF-MSCI JAP.SR AAEOH EQ00 EQU EUR Y