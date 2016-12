FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.12.2016 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.12.2016.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

1W3 XFRA CA92938W2022 WSP GLOBAL 0.265 EUR

16R XFRA CA77519R1029 ROGERS SUGAR INC. 0.064 EUR

86S XFRA JP3746900004 SEIKO PMC CORP. 0.049 EUR

751 XFRA CA0158571053 ALGONQUIN POWER + UTILIT. 0.101 EUR

TL5 XFRA CA8864531097 TIDEW. MIDS.+INFRASTR.LTD 0.007 EUR

30T XFRA JP3545240008 TECHNOPRO HOLDINGS INC. 0.408 EUR

07H XFRA US21870Q1058 CORESITE REALTY DL -,001 0.766 EUR

6M8 XFRA CA61767W1041 MORNEAU SHEPELL 0.046 EUR

079A XFRA US09257W1009 BLACKSTONE MORTGAGE TR. A 0.593 EUR

0XHR XFRA US9840171030 XENIA HOTELS+RES. DL-,01 0.263 EUR

331 XFRA CA89612W1023 TRICON CAPITAL GROUP INC. 0.046 EUR

CCW XFRA JP3293200006 COCA-COLA WEST CO. LTD. 0.196 EUR

DM5 XFRA US23291C1036 DMC GLOBAL INC. DL-,05 0.019 EUR

2HK XFRA KYG451581055 HKBN LTD HD -,0001 0.025 EUR

GSB XFRA US38147U1079 GOLDMAN SACHS BDC DL-,001 0.431 EUR

7GN XFRA CA38742A1003 GRANITE OIL 0.025 EUR

8XC XFRA US20341J1043 COMM.SAL.LEA.INC.DL-,0001 0.574 EUR