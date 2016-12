FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.12.2016 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.12.2016.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

DCO XFRA US2441991054 DEERE CO. DL 1 0.574 EUR

DAP XFRA US2358511028 DANAHER CORP. DL-,01 0.120 EUR

C3K XFRA US22282E1029 COVANTA HLDG CORP. DL-,10 0.239 EUR

WX7 XFRA US22002T1088 CORPORATE OFF. PR. TR. MD 0.263 EUR

CVU XFRA US2044291043 CIA CERV. UNIDAS ADR/2 0.195 EUR

CFY XFRA US19624R1068 COLONY CAPITAL INC.DL-,01 0.383 EUR

RCY XFRA US23283R1005 CYRUSONE INC. DL-,01 0.364 EUR

WXA XFRA US14067E5069 CAPSTEAD MTGE DL-,01 0.220 EUR

CAZ XFRA US1248301004 CBL + ASS. PROP. DL-,01 0.254 EUR

BO9 XFRA US1011211018 BOSTON PROPERTIES DL-,01 0.718 EUR

BLX XFRA US0918261076 BLACK BOX CORP. DL-,001 0.115 EUR

BTQA XFRA US05577E1010 BT GROUP ADR/10 LS 1,15 0.283 EUR

WV8 XFRA US0534841012 AVALONBAY COMM. DL-,01 1.292 EUR

AHD XFRA US0441031095 ASHFORD HOSPITALITY TRUST 0.115 EUR

FRM2 XFRA US0413562051 ARLINGTON ASSET INVEST. A 0.598 EUR

9A1 XFRA US03762U1051 APOLLO COM.REAL EST.FIN. 0.440 EUR

AOG XFRA US0373471012 ANWORTH MORTGAGE DL -,01 0.144 EUR

KTF XFRA US6092071058 MONDELEZ INTL INC. A 0.182 EUR

AAY XFRA US0357104092 ANNALY CAP.MGMT DL -,01 0.287 EUR

4RH XFRA US78377T1079 RYMAN HOSPITALITY PROP. 0.718 EUR

9FS XFRA MXP690491412 GR.FIN.SANTANDER MEXICO B 0.093 EUR

A6W XFRA US0152711091 ALEXANDRIA REAL EST. EQU. 0.794 EUR

WX1 XFRA US0042391096 ACADIA RLTY TRUST DL-001 0.392 EUR

0MO XFRA JP3924800000 DMG MORI CO. LTD. 0.106 EUR

CW2 XFRA KYG237731073 CONSOLIDATED WATER CO. 0.072 EUR

LOO XFRA JP3981000007 LOOK INC. 0.041 EUR

RAK XFRA JP3967200001 RAKUTEN INC. 0.037 EUR

LOC XFRA JP3965400009 LION CORP. 0.065 EUR

YRB XFRA JP3955800002 YOKOHAMA RUBBER 0.212 EUR

UN4 XFRA JP3951600000 UNICHARM CORP. 0.065 EUR

YMA XFRA JP3942800008 YAMAHA MOTOR 0.245 EUR

V94 XFRA JP3870000001 MABUCHI MOTOR LTD 0.367 EUR

HDM XFRA JP3854600008 HONDA MOTOR 0.179 EUR

01H XFRA JP3853000002 HORIBA LTD 0.367 EUR

HS0 XFRA JP3845770001 HOSHIZAKI CORP. 0.571 EUR