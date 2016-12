FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.12.2016 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 29.12.2016 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.12.2016. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 29.12.2016.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

5NO XFRA US66705Y1047 NORTHSTAR ASS.MNGM.DL-,01 1.110 EUR

EHDL XFRA IE00BYYXBF44 P.SHS FTSE E.M.H.D.L.V.DL 0.106 EUR

PSVX XFRA IE00BX8ZXS68 P.SHS S+P500 VEQTOR 0.075 EUR

EHDV XFRA IE00BZ4BMM98 P.SHS EU.S.50 H.D.L.V.U.E 0.070 EUR

HDLV XFRA IE00BWTN6Y99 P.SHS S+P500 H.DIV.L.VOL. 0.230 EUR