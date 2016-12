FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.12.2016 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 29.12.2016 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 28.12.2016. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 29.12.2016.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

A64 XFRA ID1000111305 ADARO ENERGY TBK RP 100 0.002 EUR

CWB XFRA GB00B4Y7R145 DIXONS CARPHONE LS -,001 0.041 EUR

J2B XFRA GB00B19NLV48 EXPERIAN PLC DL -,10 0.124 EUR

BTQ XFRA GB0030913577 BT GROUP PLC LS 0.05 0.057 EUR

KIT XFRA GB0007448250 KCOM GROUP PLC NAM.LS-,10 0.023 EUR

HGR XFRA GB0006449366 ANGLO PACIFIC GRP LS-,02 0.035 EUR

H11 XFRA GB0004052071 HALMA PLC LS-,10 0.062 EUR

ENA XFRA ES0130670112 ENDESA INH. EO 1,20 0.700 EUR

1GX XFRA US2825391053 8POINT3 ENERGY PART.CL A 0.238 EUR

HSOA XFRA US4219243098 HEALTHSOUTH CORP. NEW 0.230 EUR

LT7 XFRA CA51925D1069 LAURENTIAN BK OF CDA 0.431 EUR

BKN XFRA CA0641491075 BK NOVA SCOTIA 0.523 EUR

TU9 XFRA AU000000TCL6 TRANSURBAN GRP STPLD.SEC. 0.172 EUR

LN1 XFRA AU000000SGP0 STOCKLAND STLPD SECS 0.087 EUR

MJB XFRA AU000000MGR9 MIRVAC GROUP UTS 0.034 EUR

46T XFRA AU000000GPT8 GPT GROUP UNITS 0.082 EUR

MY4 XFRA AU000000GMG2 GOODMAN GROUP UNITS 0.087 EUR

0DPS XFRA AU000000DXS1 DEXUS PROPERTY GROUP 0.149 EUR

GKG XFRA AU000000DUE7 DUET GROUP UTS 0.064 EUR

PJZ XFRA AU000000APA1 APA GROUP STPLD. SECS. 0.141 EUR

PWGA XFRA IE00B3BQ0418 P.SHS GLOB.AGRICULT.U.ETF 0.033 EUR

PSWD XFRA IE00B23LNQ02 P.SHS FTSE R.A-W3000U.ETF 0.066 EUR

0RC XFRA GB0007197378 RPC GROUP PLC LS-,05 0.076 EUR

BBCK XFRA IE00BLSNMW37 P.SHS GL BUYB.ACHIEV.QD D 0.089 EUR

5NAA XFRA US6362203035 NTNL GENERAL HLDGS DL-,01 0.038 EUR

GM3 XFRA GB00BMP36W19 GAME DIGIT.PLC WI LS-,01 0.021 EUR

721 XFRA US0323593097 AMTRUST FINL SERV.DL -,01 0.163 EUR

4OWA XFRA BMG5753U1128 MAIDEN HLDGS LTD DL -,01 0.144 EUR

CZS XFRA US12650T1043 CSRA INC. DL-,001 0.096 EUR

9PY XFRA AU000000PLG5 PROPERTYLINK GRP STP.SECS 0.019 EUR

FAHY XFRA IE00BD0Q9673 P.SHS US H.Y.FAL.ANG.ETF 0.300 EUR

25W XFRA CA97535P1045 WINPAK LTD 0.021 EUR

C98 XFRA AU000000VCX7 VICINITY CENTRES LTD 0.060 EUR

PSRA XFRA US21871N1019 CORECIVIC INC. DL-,01 0.402 EUR

HT01 XFRA US42225P5017 HEALTHCARE TR.OF AMER. A 0.287 EUR