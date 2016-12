FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.12.2016 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.12.2016.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

BMSA XETR LU1075065190 BRAAS MONIER BD.GR.EO-,01

HYU XETR USY384721251 HYUNDAI MOT.0,5N.VTG GDRS

SSU XETR US7960508882 SAMSUNG EL.0,5GDRS144A/95

SSUN XETR US7960502018 SAMSUNG EL.0,5GDRS NV PFD

BMSB XETR LU1498426326 BRAAS MONIER BD.GR.TEND.S

MGN XETR DE0006637200 MOLOGEN AG