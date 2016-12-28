FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.12.2016 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.
THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.12.2016.
INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME
BMSA XETR LU1075065190 BRAAS MONIER BD.GR.EO-,01
HYU XETR USY384721251 HYUNDAI MOT.0,5N.VTG GDRS
SSU XETR US7960508882 SAMSUNG EL.0,5GDRS144A/95
SSUN XETR US7960502018 SAMSUNG EL.0,5GDRS NV PFD
BMSB XETR LU1498426326 BRAAS MONIER BD.GR.TEND.S
MGN XETR DE0006637200 MOLOGEN AG
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BMSA XETR LU1075065190 BRAAS MONIER BD.GR.EO-,01
HYU XETR USY384721251 HYUNDAI MOT.0,5N.VTG GDRS
SSU XETR US7960508882 SAMSUNG EL.0,5GDRS144A/95
SSUN XETR US7960502018 SAMSUNG EL.0,5GDRS NV PFD
BMSB XETR LU1498426326 BRAAS MONIER BD.GR.TEND.S
MGN XETR DE0006637200 MOLOGEN AG