FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 28.12.2016 CUM KAPITALMASSNAHME UND AM 29.12.2016 EX KAPITALMASSNAHME GEHANDELT.

THE FOLLOWING SHARES ARE TRADED CUM CAPITAL ADJUSTMENT ON 28.12.2016

AND EX CAPITAL ADJUSTMENT ON 29.12.2016.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME

IEG XFRA GB0002520509 ITE GRP PLC LS-,01

XFRA US65105M6030 NEWCASTLE INVT SBI DL-,01