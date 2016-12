LEIPZIG (dpa-AFX) - Der ostdeutsche Maschinen- und Anlagenbau geht verhalten optimistisch in neue Jahr. "Hinter uns liegt jetzt das fünfte Jahr in Folge ohne nennenswertes Wachstum", sagte der Geschäftsführer des Verbandes Deutscher Maschinen- und Anlagenbau Ost (VDMA), Reinhard Pätz, in Leipzig. Wie sich der Umsatz 2016 entwickelt hat, kann der Verband noch nicht konkret beziffern. Er rechne mit einer Stagnation, im besten Fall mit einem leichten Umsatzplus im Vergleich zum Vorjahr. 2015 habe der Umsatz bei 16,8 Milliarden Euro gelegen.

Probleme bereiten nach wie vor die Geschäfte mit Russland, die fehlenden Finanzierungsmöglichkeiten für Projekte im Iran sowie die schwächelnden Märkte in China, Brasilien und Indien. "Doch auch das Ergebnis der US-Präsidentschaftswahl und die Ungewissheit über den Verlauf und Ausgang der Brexit-Verhandlungen zwischen Großbritannien und der Europäischen Union sorgen für Verunsicherung bei den Unternehmen", sagte Pätz.

Für das kommende Jahr hofft er dennoch auf ein moderates Wachstum - unter anderem, weil sich die leichte wirtschaftliche Erholung in den EU-Partnerländern fortsetzen dürfte.

Wie andere Branchen habe auch der ostdeutsche Maschinenbau mit Nachwuchssorgen zu kämpfen. Viele Lehrstellen seien zum Ausbildungsstart 2016 freigeblieben. Vier von fünf Unternehmen begründeten ihre Schwierigkeiten mit rückläufigen Bewerberzahlen. 80 Prozent der Betriebe kritisierten zudem die mangelhafte Qualität der Schulabgänger. Auch fehle es an Ingenieurnachwuchs.

Mit der Integration von Flüchtlingen könne das Nachwuchsproblem in der Branche kurzfristig nicht gelöst werden, schätzte Pätz ein. Zum einen fehle es an der notwendigen sprachlichen und beruflichen Qualifikation. Zum anderen verhielten sich die Unternehmen bei der Ausbildung zögerlich, weil sie nicht wüssten, ob die Asylbewerber im Land bleiben dürfen. Um die Auswirkungen des demografischen Wandels nachhaltig lösen zu können, ist Pätz zufolge eine gezielte Zuwanderung erforderlich.

Im ostdeutschen Maschinen- und Anlagenbau gibt es Verbandsangaben zufolge derzeit mehr als 81 000 Beschäftigte. Dem VDMA Ost gehören 350 Firmen in Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen an./fu/DP/zb

