Von Doug Cameron

NEW YORK (Dow Jones)--Der US-Flugzeughersteller Boeing verliert einen Großauftrag. Die Airline Delta stornierte die Bestellung von 18 Maschinen des Typs 787. Die zweitgrößte Fluggesellschaft der USA hatte den Auftrag aus dem Jahr 2005 geerbt, als das Unternehmen seinen Wettbewerber Northwest übernahm. Delta hatte den Auftrag bereits schon einmal verschoben, so dass Analysten schon gar nicht mehr mit einer Abnahme der Flugzeuge gerechnet hatten. Die Stornierung reißt dennoch eine Lücke in das Auftragsbuch von Boeing im laufenden Jahr.

Northwest war der erste US-Kunde für die 787 gewesen und hatte gleich 50 Maschinen des Typs bestellt. Delta fliegt zwar auch Boeing-Flugzeuge, greift aber bei dieser Flugzeugklasse eher auf Maschinen von Airbus zurück.

December 28, 2016 01:08 ET (06:08 GMT)

