FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Eurokurs ist am Mittwoch im frühen Handel leicht gestiegen. Die europäische Gemeinschaftswährung wurde mit 1,0476 US-Dollar gehandelt. In der Nacht hatte sie noch bei 1,0455 Dollar notiert. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs am Vortag auf 1,0445 (Freitag: 1,0446) Dollar festgesetzt.

In Italien stehen am Vormittag Indikatoren zum Verbraucher- und Unternehmensvertrauen auf dem Kalender. "Bei ihnen dürften sich sehr wohl Auswirkungen der jüngsten Probleme zeigen, so dass sie möglicherweise deutlicher zurückgegangene sind, als es erwartet wird", erwartet Dirk Gojny von der National-Bank. Das Thema Bankenrettung dürfte weiter auf der Agenda bleiben. Am Nachmittag stehen in den USA zudem noch Daten zum Immobilienmarkt auf dem Kalender./jsl/das

ISIN EU0009652759

AXC0033 2016-12-28/07:52