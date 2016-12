Die Händler an der Börse in Frankfurt erwarten einen ruhigen Tag. Die Terminkalender der Anleger sind weitgehend leer. Allerdings könnten die Indizes aus London für neue Impulse sorgen.

Nach einem trägen Start in die letzte Handelswoche des Jahres dürfte es am deutschen Aktienmarkt auch am Mittwoch entspannt zugehen. Impulse könnten von London kommen, wo die Börsen am Dienstag noch geschlossen geblieben waren. Allerdings sind die Terminkalender ...

Den vollständigen Artikel lesen ...