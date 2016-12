Zürich - Wer sich fürs neue Jahr vorgenommen hat umzuziehen, sucht nicht mehr so lange nach einer neuen Wohnung wie noch vor drei Jahren. Von den Personen, die in den letzten zwei Jahren umgezogen sind, fanden 28 Prozent innerhalb von einem Monat eine neue Wohnung. Vor drei Jahren schafften es nur 21 Prozent der Umzugswilligen, in so kurzer Zeit ein neues Zuhause zu finden. Dies zeigt eine repräsentative Umfrage des Internet-Vergleichsdienstes comparis.ch, die in der ganzen Schweiz durchgeführt wurde.

Knapp ein Drittel (31 Prozent) der Deutschschweizer waren maximal vier Wochen auf Wohnungssuche, während dies bei nur 21 Prozent der Tessiner und 17 Prozent der Westschweizer der Fall war. Die Mehrheit der Romands und Tessiner fand erst nach vier Monaten ein neues Mietobjekt. Gesamtschweizerisch betrachtet haben mehr als die Hälfte aller Mieterinnen und Mieter ihre Wohnung oder ihr Haus innerhalb von zwei Monaten gefunden.

Westschweizer ...

Den vollständigen Artikel lesen ...