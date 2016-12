Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

TAGESTHEMA

Die deutsche Wirtschaft dürfte im Jahr 2017 nach einer Umfrage bei Verbänden nur schwach wachsen. Zwar geht die Mehrheit der 48 vom Institut der deutschen Wirtschaft Köln (IW) befragten Verbände von einer höheren Produktion aus, doch nur drei erwarten eine wesentliche Steigerung. Auch die Beschäftigung dürfte sich nur geringfügig verändern. 28 der 48 befragten Verbände gingen von einer steigenden Produktion aus, so das arbeitgebernahe Forschungsinstitut. Acht Verbände rechneten mit einem schlechteren Ergebnis. Zuversichtlich waren demzufolge besonders das Baugewerbe und verwandte Branchen. Einen Abwärtstrend fürchteten dagegen unter anderem die Automobilindustrie und die Finanzwirtschaft. "Weltweit gibt es einen erneuten Hang zu Protektionismus und Nationalismus", beklagte IW-Direktor Michael Hüther. Der Wahlausgang in den USA und der anstehende Brexit seien "Paradebeispiele" dafür. "Das bremst natürlich die wirtschaftlichen Perspektiven eines exportorientierten Landes", warnte Hüther.

AUSBLICK KONJUNKTUR

- IT 10:00 Verbrauchervertrauen Dezember PROGNOSE: 107,5 zuvor: 107,9 10:00 Geschäftsklimaindex verarbeitender Sektor Dezember PROGNOSE: 102,0 zuvor: 102,0

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Future 2.264,00 +0,14% Nikkei-225 19.401,72 -0,01% Shanghai-Comp. 3.103,57 -0,36% DAX 11.472,24 +0,19% DAX-Future 11.461,00 +0,04% XDAX 11.459,42 +0,03% MDAX 22.141,37 +0,24% TecDAX 1.809,76 +1,21% EuroStoxx50 3.278,53 +0,14% Stoxx50 3.000,70 +0,08% Dow-Jones 19.945,04 +0,06% S&P-500-Index 2.268,88 +0,22% Nasdaq-Comp. 5.487,44 +0,45% EUREX zuletzt +/- Ticks Bund-Future 164,08 +37

FINANZMÄRKTE

EUROPA

Ausblick: Die Börsen in Europa werden zur Wochenmitte mit einer kaum veränderten Handelseröffnung erwartet. In einem trendlosen Markt ohne nennenswerte Nachrichten dürften lediglich die Dispositionen zum Jahresende hin die Kurse etwas bewegen. "Ich erwarte, dass wir noch ein wenig Abgabedruck in den großen Verlierern des Jahres sehen werden", so ein Marktteilnehmer. Zumindest die Umsätze dürften leicht anziehen. Die Nachrichtenlage ist extrem dünn, zudem haben die Analysten über die Feiertage Urlaub genommen. "Ohne Research fehlen auch von dieser Seite die Impulse", ergänzt der Händler.

Rückblick: Gut behauptet - Auch weil der Aktienmarkt in London geschlossen blieb, dünnte das Geschäft weiter aus. Etwas Unterstützung kam am Nachmittag von der Wall Street, dort näherte sich der Dow-Jones-Index der 20.000er-Marke bis auf 20 Punkte an. Der Euro-Stoxx-50 notierte auf Jahreshoch. Klarer Gewinner war die Börse in Athen mit einem Plus von 1,1 Prozent. Für gute Stimmung sorgte, dass der Streit mit Griechenland über Schuldenerleichterungen offenbar kurz vor der Beilegung steht. Im Fokus stand ansonsten in Europa weiter der italienische Bankensektor. Die Kapitallücke bei der schwer angeschlagenen Banca Monte dei Paschi (BMPS) ist größer als gedacht. Nach Einschätzung aus dem Handel sind das negative Nachrichten für den gesamten italienischen Bankensektor. Die Aktie von Banca Monte dei Paschi war wie schon am Freitag vom Handel ausgesetzt. Für Unicredit ging es um 0,5 Prozent nach unten, Banca Popolare di Milano gaben 4,0 Prozent nach. Der Stoxx-Bankensektor schloss knapp im Minus.

DAX/MDAX/TECDAX

Gut behauptet - Auch wenn die Kursbewegungen teils in homöopathischen Größen stattfanden, notierte der MDAX auf Allzeithoch, der DAX auf Jahreshoch. Die Umsätze brachen regelrecht ein, in einigen Aktiengattungen wurde die Hälfte weniger als noch am Freitag umgesetzt. Gegen den Trend schlossen Deutsche Bank belastet durch Gewinnmitnahmen 1,5 Prozent leichter. Im MDAX verloren Ströer 1,7 Prozent. Sie gehören auf Jahressicht mit einem Minus von knapp 29 Prozent zu den großen Verlierern im MDAX. Der TecDAX lief mit plus 1,2 Prozent deutlich vorauas. Während die anderen Indizes der DAX-Familie gegenüber dem Jahresbeginn im Plus notieren, handelt der TecDAX noch im Minus, insofern habe er Nachholbedarf, hieß es. Die erst jüngst in den Index aufgerückten Medigene stiegen um 5,6 Prozent, Nordex um 4,2 Prozent und GFT Technologies um 2,8 Prozent. Kursbewegende neue Nachrichten gab es in allen drei Fällen aber nicht.

XETRA-NACHBÖRSE/XDAX (22 UHR) -0,1% auf 11.459 Punkte

Von einem impulslosen und uninspirierten Geschäft sprach ein Händler von Lang & Schwarz. Auffallende Kursbewegungen habe es nicht gegeben.

USA / WALL STREET

Gut behauptet - Frischer Wind kam von neuen Konjunkturdaten, die die Robustheit der US-Wirtschaft belegten. Der Case-Shiller-Hauspreisindex zeigte erneut ein deutliches Wachstum am Immobilienmarkt und der Index des Verbrauchervertrauens für Dezember fiel deutlich höher aus als prognostiziert. Im übrigen verwiesen Teilnehmer auf die übliche Jahresendrally. Gefragt waren Technologiewerte. Der Sektor habe die Trump-Rally nur in einer abgemilderten Variante mitgemacht, hieß es. Der Dow wurde von Apple und Cisco angeführt, die 0,6 bzw 0,5 Prozent zulegten. Unter den Sektoren lagen Halbleiter und Technologie-Hardware mit ganz vorne. Daneben stand der Einzelhandel im Blick, der als zweitstärkster Sektor auffiel. Offenbar ist das diesjährige Weihnachtsgeschäft gut gelaufen. Amazon stiegen um 1,4 Prozent und Target um 0,3 Prozent. Die Endologix-Aktie brach um knapp 27 Prozent ein. Der Hersteller medizinischer Geräte muss die Auslieferung seines wichtigsten Produkts wegen Herstellungsproblemen vorübergehend stoppen.

DEVISENMARKT

DEVISEN zuletzt +/- % 0.00 Uhr Di, 18.20 Uhr EUR/USD 1,0477 +0,2% 1,0459 1,0457 EUR/JPY 123,15 +0,3% 122,84 122,88 EUR/CHF 1,0757 +0,1% 1,0751 1,0754 GBP/EUR 1,1736 +0,0% 1,1733 1,1721 USD/JPY 117,56 +0,1% 117,45 117,50 GBP/USD 1,2295 +0,2% 1,2272 1,2257

Der Dollar, der in den vergangenen Wochen kräftig aufgewertet hatte, zeigte sich stabil. Ein Euro kostete mit 1,0460 Dollar etwa so viel wie am Freitag. Beobachter sprachen von der Gefahr, dass der starke Dollar die Wettbewerbsfähigkeit der US-Unternehmen auf dem Weltmarkt mindert. Viele Akteure warteten daher erst einmal ab, welche Maßnahmen die neue US-Regierung unter Donald Trump tatsächlich in die Tat umsetze. Sollte Trump sich allerdings besorgt über den Anstieg der US-Währung äußern, dürfte der Greenback einen Ausverkauf erleben.

ROHSTOFFE

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,85 53,90 -0,1% -0,05 +20,8% Brent/ICE 56,04 56,09 -0,1% -0,05 +21,9%

Die Ölpreise legten zu, gestützt von der Erwartung, dass die jüngst von Mitgliedern und Nichtmitgliedern der Opec angekündigten Förderdrosselungen ab dem kommenden Jahr in die Tat umgesetzt werden. Der Preis für ein Barrel Rohöl der US-Sorte WTI stieg um 1,7 Prozent auf 53,90 Dollar, das war das höchste Settlement seit Juli 2015.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.143,86 1.138,94 +0,4% +4,93 +7,8% Silber (Spot) 15,93 15,97 -0,2% -0,04 +15,3% Platin (Spot) 907,25 904,50 +0,3% +2,75 +1,8% Kupfer-Future 2,52 2,51 +0,4% +0,01 +16,7%

Das Gold erholte sich etwas von der zurückliegenden Talfahrt. Mit der Aussicht auf steigende Zinsen war das Edelmetall, das selbst keine Zinsen abwirft, uninteressant geworden. Außerdem verteuerte der festere Dollar Gold und andere Rohstoffe für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum. Wenn aber die Teuerung wieder anziehen sollte, dürfte Gold als Inflationsschutz gesucht sein, hieß es nun. Der Preis für die Feinunze stieg im späten US-Geschäft um 0,5 Prozent auf 1.139 Dollar. Noch deutlicher rückten Silber und Platin vor.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 17.30 UHR

KONJUNKTUR JAPAN

Die japanische Industrieproduktion ist im November saisonbereinigt um 1,5 Prozent zum Vormonat gestiegen. Das Plus war zwar etwas weniger stark als Analysten im Vorfeld mit 1,7 Prozent erwartet hatten.

VW

Die Finanztochter von VW verstärkt sich mit dem kanadischen Mobilzahlungsunternehmen Paybyphone. Demzufolge wird Volkswagen Financial Services das Unternehmen für eine nicht genannte Summe erwerben.

AIRBUS

wird dem größten Kunden seiner A380, der Fluglinie Emirates, zwölf Maschinen dieses Großraumflugzeugs später als ursprünglich geplant liefern. Damit könnte das Unternehmen mit dem A380-Programm möglicherweise wieder in die roten Zahlen rutschen, nachdem erst vergangenes Jahr der Breakeven erreicht worden war. Die finanziellen Folgen der Verschiebung will Airbus nach eigenen Angaben durch eine "Beschleunigung von Maßnahmen" abfedern. "Die Folgen für den Breakeven in 2017 sind minimal", hieß es.

BP

wird das Treibstoffgeschäft der australischen Woolworths für 1,79 Milliarden Australischen Dollar übernehmen, das sind 1,29 Milliarden US-Dollar. Durch die Transaktion erhält BP unter anderem 527 Tankstellen zu seinem australischen Netz von bereits rund 1.400 Stationen hinzu.

