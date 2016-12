Die Thüga AG (München) hat ihre Tochterunternehmen Thüga MeteringService und Thüga Energieeffizienz in der Thüga SmartService GmbH zusammengeführt. Am 01.01.2017 nimmt die neue Gesellschaft ihr Geschäft auf. Ziel dieses strategischen Zusammenschlusses sei es, die vorhandenen Digitalisierungs-Lösungen und energiewirtschaftliches Knowhow zu bündeln und weiter auszubauen, berichtet Thüga in einer Pressemitteilung.

