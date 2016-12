Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires

TAGESTHEMA

Die japanische Industrieproduktion ist im November saisonbereinigt um 1,5 Prozent zum Vormonat gestiegen. Das Plus war zwar etwas weniger stark als Analysten im Vorfeld mit 1,7 Prozent erwartet hatten. Es zeigt jedoch, dass sich die Konjunktur im Land der aufgehenden Sonne weiter belebt. Im Oktober war die Industrieproduktion noch unverändert geblieben. Das Wirtschaftsministerium zeigte sich optimistischer als bisher und geht jetzt von einer wachsenden Industrieproduktion aus.

Derweil ist der japanische Einzelhandelsumsatz um November zum Vorjahr um 1,7 Prozent gestiegen, der Umsatz bei den Supermärkten sank aber um 0,3 Prozent.

ÜBERSICHT INDIZES

Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 5.685,00 +1,01% +7,35% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 19.401,72 -0,01% +1,93% 07:00 Kospi (Seoul) 2.026,91 -0,75% +3,34% 07:00 Schanghai-Comp. (Schanghai) 3.105,79 -0,28% -12,25% 08:00 Hang-Seng-Index (Hongkong) 21.647,26 +0,34% -1,55% 09:00 Straits-Times (Singapur) 2.897,24 +0,40% +0,50% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.627,92 +0,51% -3,82% 10:00

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Uneinheitlich - Am stärksten fällt die Bewegung in Sydney aus, wo am Dienstag nicht und am Freitag nur verkürzt gehandelt wurde. Dort befeuern gute US-Vorgaben und Gewinne im Rohstoffsektor. "Die weitere Verbesserung der US-Konjunktur sorgt für Käufe von Kupfer, Eisenerz und auch Öl", erklärt Marktstratege Michael McCarthy von CMC Markets mit Blick auf erneut robust ausgefallene Konjunkturdaten aus den USA. In Tokio steht die Toshiba-Aktie im Mittelpunkt. Sie stürzt um das maximal erlaubte Tageslimit von 20 Prozent ab, nachdem es bereits am Vortag abwärts gegangen war. Der japanische Industriekonzern hatte mitgeteilt, mit einer Wertberichtigung seiner Atomkraft-Sparte im Umfang von mehreren Milliarden US-Dollar zu rechnen. Anfangs war am Markt noch über eine deutlich geringere Summe spekuliert worden. Marktbeobachtern zufolge könnte dann als Resultat ein negatives Eigenkapital bei dem Unternehmen stehen, was das Ende der Börsennotierung bedeuten dürfte. Für Hitachi Koki geht es um 15,5 Prozent nach oben, nachdem die Mutter Hitachi einem Bericht zufolge grünes Licht für das Beteiligungsunternehmen Kohlberg Kravis Roberts gegeben haben soll, die Tochter Koki zu kaufen. Hitachi selbst legen um 1,4 Prozent zu. Größter Verlierer ist die Börse in Seoul. Dort zieht der Politskandal um Staatspräsidentin Park Geun-hye weitere Kreise. Nun wurde der frühere Gesundheitsminister verhaftet wegen des Vorwurfs, Druck auf den staatlichen Rentenfonds gemacht zu haben, damit dieser im vergangenen Jahr der Fusion zweier Samsung-Töchter zustimmte.

US-NACHBÖRSE

Die Aktie des Pharmaunternehmens Anthera Pharma hat am Dienstag nachbörslich mehr als die Hälfte ihres Wertes verloren. Auf Nasdaq.com brach die Aktie um 57,8 Prozent ein. Das Unternehmen hatte mitgeteilt, mit seinem Präparat Sollpura zur Behandlung von Mukoviszidose in einer Phase-3-Studie den primären Endpunkt nicht erreicht zu haben.

WALL STREET

INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 19.945,04 0,06 11,23 14,46 S&P-500 2.268,88 0,22 5,09 11,01 Nasdaq-Comp. 5.487,44 0,45 24,75 9,59 Nasdaq-100 4.965,81 0,52 25,78 8,11 Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 498 Mio 515 Mio Gewinner 1.861 1.764 Verlierer 1.155 1.213 Unverändert 116 140

Gut behauptet - Frischer Wind kam von neuen Konjunkturdaten, die die Robustheit der US-Wirtschaft belegten. Der Case-Shiller-Hauspreisindex zeigte erneut ein deutliches Wachstum am Immobilienmarkt und der Index des Verbrauchervertrauens für Dezember fiel deutlich höher aus als prognostiziert. Im übrigen verwiesen Teilnehmer auf die übliche Jahresendrally. Gefragt waren Technologiewerte. Der Sektor habe die Trump-Rally nur in einer abgemilderten Variante mitgemacht, hieß es. Der Dow wurde von Apple und Cisco angeführt, die 0,6 bzw 0,5 Prozent zulegten. Unter den Sektoren lagen Halbleiter und Technologie-Hardware mit ganz vorne. Daneben stand der Einzelhandel im Blick, der als zweitstärkster Sektor auffiel. Offenbar ist das diesjährige Weihnachtsgeschäft gut gelaufen. Amazon stiegen um 1,4 Prozent und Target um 0,3 Prozent. Die Endologix-Aktie brach um knapp 27 Prozent ein. Der Hersteller medizinischer Geräte muss die Auslieferung seines wichtigsten Produkts wegen Herstellungsproblemen vorübergehend stoppen.

TREASURYS

Laufzeit Rendite Änderung in Bp 10 Jahre 2,56% 2,0 30 Jahre 3,13% 1,6

Die Erwartung steigender Zinsen hat die Anleiherenditen in den vergangenen Wochen merklich steigen lassen. Am Dienstag legte die Rendite zehnjähriger Treasurys um weitere 2 Basispunkte auf 2,56 Prozent zu. Eine Auktion neuer Papiere habe überdies die Nachfrage austrocknen lassen, hieß es am Markt. Die neuen Zweijährigen im Volumen von 26 Milliarden Dollar stießen auf die flaueste Nachfrage seit 2008.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Di, 8:50 % YTD EUR/USD 1,0473 +0,1% 1,0459 1,0452 -3,6% EUR/JPY 123,07 +0,2% 122,84 122,61 -3,5% EUR/GBP 0,8520 -0,0% 0,8523 0,8509 +15,7% GBP/USD 1,2291 +0,2% 1,2272 1,2282 -16,7% USD/JPY 117,51 +0,1% 117,45 117,29 +0,1% USD/KRW 1210,29 +0,3% 1207,26 1207,50 +2,9% USD/CNY 6,9545 +0,0% 6,9525 6,9498 +7,1% USD/CNH 6,9541 -0,1% 6,9583 6,9572 +5,9% USD/HKD 7,7583 -0,0% 7,7592 7,7593 +0,1% AUD/USD 0,7213 +0,4% 0,7185 0,7195 -1,0%

Der Dollar, der in den vergangenen Wochen kräftig aufgewertet hatte, zeigte sich stabil. Ein Euro kostete mit 1,0460 Dollar etwa so viel wie am Freitag. Beobachter sprachen von der Gefahr, dass der starke Dollar die Wettbewerbsfähigkeit der US-Unternehmen auf dem Weltmarkt mindert. Viele Akteure warteten daher erst einmal ab, welche Maßnahmen die neue US-Regierung unter Donald Trump tatsächlich in die Tat umsetze. Sollte Trump sich allerdings besorgt über den Anstieg der US-Währung äußern, dürfte der Greenback einen Ausverkauf erleben.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 53,84 53,90 -0,1% -0,06 +20,7% Brent/ICE 56,00 56,09 -0,2% -0,09 +21,9%

Die Ölpreise legten zu, gestützt von der Erwartung, dass die jüngst von Mitgliedern und Nichtmitgliedern der Opec angekündigten Förderdrosselungen ab dem kommenden Jahr in die Tat umgesetzt werden. Der Preis für ein Barrel Rohöl der US-Sorte WTI stieg um 1,7 Prozent auf 53,90 Dollar, das war das höchste Settlement seit Juli 2015.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.143,78 1.138,94 +0,4% +4,85 +7,8% Silber (Spot) 15,91 15,97 -0,4% -0,07 +15,1% Platin (Spot) 907,10 904,50 +0,3% +2,60 +1,8% Kupfer-Future 2,52 2,51 +0,4% +0,01 +16,7%

Das Gold erholte sich etwas von der zurückliegenden Talfahrt. Mit der Aussicht auf steigende Zinsen war das Edelmetall, das selbst keine Zinsen abwirft, uninteressant geworden. Außerdem verteuerte der festere Dollar Gold und andere Rohstoffe für Käufer aus dem Nicht-Dollarraum. Wenn aber die Teuerung wieder anziehen sollte, dürfte Gold als Inflationsschutz gesucht sein, hieß es nun. Der Preis für die Feinunze stieg im späten US-Geschäft um 0,5 Prozent auf 1.139 Dollar. Noch deutlicher rückten Silber und Platin vor.

MELDUNGEN SEIT DIENSTAG 20.00 UHR

BOEING

Delta hat bei Boeing die Bestellung von 18 Maschinen des Typs 787 storniert. Die Fluggesellschaft hatte den Auftrag aus dem Jahr 2005 geerbt, als das Unternehmen seinen Wettbewerber Northwest übernahm. Delta hatte den Auftrag bereits schon einmal verschoben, so dass Analysten schon gar nicht mehr mit einer Abnahme der Flugzeuge gerechnet hatten.

PAYBYPHONE

Die Finanztochter von VW verstärkt sich mit dem kanadischen Mobilzahlungsunternehmen Paybyphone und kauft es für eine nicht genannte Summe.

QUALCOMM

Die südkoreanischen Kartellbehörden haben Qualcomm zu einer Kartellstrafe von 852,9 Millionen US-Dollar verdonnert. Damit soll geahndet werden, dass Qualcomm seinen Wettbewerbern keinen ausreichenden Zugang zur Nutzung seiner Patente gegeben haben soll. Es ist die höchste Strafe jemals, die in Südkorea gegen ein Unternehmen verhängt worden ist.

WOOLWORTHS

BP wird das Treibstoffgeschäft der australischen Woolworths für 1,79 Milliarden Australischen Dollar übernehmen, das sind 1,29 Milliarden US-Dollar. Durch die Transaktion erhält BP unter anderem 527 Tankstellen zu seinem australischen Netz von bereits rund 1.400 Stationen hinzu. Woolworths kämpft mit fallenden Margen in seinem Supermarkt-Kerngeschäft und hatte im September mitgeteilt, den Verkauf des Bereichs zu erwägen.

