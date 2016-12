Klartext: BYD und K+S

Liebe Leserin, lieber Leser,

der chinesische Elektroauto-Spezialist BYD hat laut eigenen Angaben zufolge eine Ausschreibung in Italien gewonnen.

Chart BYD-Aktie

Quelle: tradingview.com

Da ging es demnach um einen ersten Tender für Elektro-Busse mit 12 Metern länger, mit einem Volumen von 10 Mio. Euro. Es geht da um 19 Busse, die "ohne Emissionen" in italienischen Städten fahren sollen. Klingt doch gut. BYD betont, dass man bereits an die 10.000 E-Busse gebaut habe und entsprechende Erfahrung vorweisen könne. Diese E-Busse seien von höchster Qualität und würden den rigorosen Standards der Europäischen Union entsprechen sowie den Anforderungen des italienischen Marktes.

Fahren demnächst E-Busse von BYD in Italien?

Die Busse sollen in die italienische Region Piemont geliefert werden und dort ab Sommer 2017 in mehreren Städten die Zentren mit den Vororten verbinden. Dann wird sich zeigen, ob die E-Busse von BYD im täglichen Einsatz überzeugen können. Ich finde das höchst interessant und eine schöne potenzielle Möglichkeit, die Abgas-Emissionen in den Innenstädten zu verringern. Ob das alles so wie geplant klappen wird, bleibt natürlich abzuwarten.

Dann der Blick auf K+S:

K+S meldete unmittelbar vor Weihnachten: Das Regierungspräsidium Kassel habe die "lang erwartete" Genehmigung zur "Fortführung der Versenkung von Salzabwässern" der Kaliproduktion des K+S Werkes Werra genehmigt. Damit kann die Produktion des K+S Werkes Werra "im Falle eines hydrologischen Normaljahres" nahezu normal möglich sein. Um was es ging: K+S hatte beantragt, für den Zeitraum 2016 bis 2021 durchschnittlich 2 Mio. Kubikmeter Abwässer pro Jahr in der Werra versenken zu können. Genehmigt hat das Regierungspräsidium Kassel laut K+S nun 1,5 Mio. Kubikmeter. Es gab dabei wohl auch einige Nebenbestimmungen.

Ist K+S umweltbewusst bei der Entsorgung der Produktionsabfälle?

In Fällen wie diesen bin ich froh, dass wir in einem Rechtsstaat leben, bei dem auch die Auswirkungen auf die Umwelt von den Behörden berücksichtigt werden. Denn sonst würde K+S wohl bedenkenlos 2,0 Mio. Kubikmeter pro Jahr in die Werra einleiten. Und wer weiß, ob K+S von sich aus den Bau einer neuen Aufbereitungsanlage (soll ab 2018 in Betrieb gehen) in Angriff genommen hätte. Ich habe einmal geschaut, was der von mir hoch geschätzte Dachverband der Kritischen Aktionärinnen und Aktionäre e.V. zu dieser Nachricht von K+S zu sagen hatte. Ich zitiere: "…obwohl seit 2008 bekannt ist, dass die verpresste Salzlauge auch austreten kann. Hinzu kommt die anhaltende 'Entsorgung' in der Werra. K+S steht nicht gerade für einen umweltbewussten Umgang mit seinen Produktionsabfällen." Den Sachverhalt selbst kann ich nicht beurteilen, insofern kann ich nur hoffen, dass K+S diese Problematik zur Chefsache macht.

Und dann noch das Zitat zum Tag: "Dem Büffel ist das frische Gras lieber als eine goldene Futterkrippe." - Chinesisches Sprichwort

