Viele Marktteilnehmer befinden sich noch im Weihnachtsurlaub. Die Umsätze auf dem Frankfurter Börsenparkett sind niedrig. Auch in diesem Jahr halten sich die Anleger kurz vor Silvester mit Engagements zurück. Dennoch geht es mit ganz kleinen Schritten aufwärts. Der deutsche Leitindex konnte gestern leicht zulegen und nähert sich der Marke bei 11.500 Punkten. Die Stimmung an der Wall Street ist weiterhin sehr gut. Der Dow Jones hat den psychologischen Preisbereich bei 20.000 Zählern wieder im Visier. Die Technologiebörse Nasdaq konnte ein neues Rekordhoch markieren. Zur Stunde sehen wir den DAX bei 11.476 Punkten und somit auf dem Niveau des Vortages. Kursrelevante Nachrichten stehen nicht zur Veröffentlichung an. Aufwärts geht es beim...

