Topnews aus Deutschland Deutsche Bank benötigt weniger Kernkapital Die Europäische Zentralbank (EZB) hat die Kernkapitalanforderungen für die Deutsche Bank für das kommende Jahr gesenkt. Die Mindestanforderung an das Kernkapital (CET-1) liegt 2017 bei 9,51%. Für 2016 lag die vergleichbare Zielvorgabe auf Basis der Basel-3-Übergangsregeln noch bei 10,76%. Per Ende September kam die Deutsche Bank bereits auf eine Kapitalquote von 12,58%. Der SREP (Supervisory Review and Evaluation Process) ist ein regelmäßiger Prüfprozess der bei der EZB angesiedelten Bankenaufsicht für die individuellen Eigenkapitalanforderungen großer Banken, bei dem das tatsächliche Risikoprofil mit den vom Institut ergriffenen Vorkehrungen zur...

Den vollständigen Artikel lesen ...