IN FOLGENDEN INSTRUMENTEN FINDET EIN INTRADAY PREIS-UPDATE STATT. AUS DIESEM GRUND WERDEN DIE INSTRUMENTE KURZFRISTIG IN "HALT" GESETZT. NON-PERSISTENT ORDERS UND QUOTES WERDEN GELOESCHT.

IN THE FOLLOWING INSTRUMENTS AN INTRADAY PRICE-UPDATE WILL BE MADE. DUE TO THIS THE INSTRUMENTS WILL BE SET TO "HALT" FOR A SHORT MOMENT. NON-PERSISTENT ORDERS WILL BE DELETED.



INSTRUMENT NAME SHORT CODE ISIN

BRAAS MONIER BMSA LU1075065190

BRAAS MONIER BMSB LU1498426326